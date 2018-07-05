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Ndiaye’den ’a çağrı: Beni alın!

’nda yıldızını parlatamayan Senegalli, SABAH’a “’a dönebilirim” dedi. Ndiaye için 16 milyon Euro serbest kalma bedelini ödeyecek bir takım henüz çıkmadı

MEHMET ÖZCAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 5.7.2018
Ndiaye’den Galatasaray’a çağrı: Beni alın!
Gomis'e alternatif forvet ve 8 numara arayan listenin ilk sırasına Badou Ndiaye ve Ahmed Musa'yı yazdı. İki oyuncunun da menajerliğini yapan William Davila ile öncesinde görüşmeler başladı. UEFA kararı yüzünden yüksek bonservis harcaması yapamayacak olan sarı-kırmızılı kulüp kiralama formülü üzerinde durdu ve iki oyuncuya da yıllık 3 milyon Euro maaş ödemeye hazır olduğunu bildirdi. Dünya Kupası'nda yeteri kadar süre alamayan Ndiaye'nin piyasası düştü. ile alt ligde oynamak istemeyen Senegalli yıldızın, bir yıl kiralık olarak sarı-kırmızılı formayı giyme ihtimali her geçen gün artıyor. SABAH'a "Galatasaray'a dönebilirim. Menajerim transferimle ilgileniyor" demekle yetinen Ndiaye için 16 milyon Euro serbest kalma bedelini ödeyecek takım çıkmadı.

AHMED MUSA KUPADA PRİM YAPTI
Badou Ndiaye'deki senaryonun tersi 'da yaşandı. Dünya Kupası'nda İzlanda'ya 2 gol atan, Arjantin defansını zorlayan Nijeryalı forvetin Rusya'da gösterdiği performansla talipleri arttı. Eski takımı CSKA Moskova 4 milyon Euro önerdiği için Galatasaray'ın teklifi kabul görmedi. Fransa'dan Marsilya ve Premier Lig'den birçok kulüp Ahmed Musa için sıraya girdi ve bir ay önce işi bitirmeye 400-500 bin Euro yaklaşan Galatasaray'ın şansı azaldı.
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Ndiaye’den Galatasaray’a çağrı: Beni alın!
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