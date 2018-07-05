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alay konusu oldu

Yıldız futbolcunun Meksika maçında sürekli yerde kalması tüm dünyanın diline düştü... Sambacı için sosyal medya ve reklamlarda esprili benzetmeler yapıldı

Giriş Tarihi: 5.7.2018
Neymar alay konusu oldu
'nda son 16 turunda Meksika'yı 2-0 yenerek çeyrek finale yükselirken, karşılaşmanın sonucundan çok yıldız oyuncu 'ın sahadaki abartılı sakatlık hareketleri konuşuldu. Sosyal medyada çok sayıda futbolsever sambacının davranışlarını 'abartılı' bularak esprili paylaşımlarda bulundu. Bundan esinlenen bir fast food restoran zincirinin Güney Afrika bölümü de Neymar'ın bu hareketlerine benzer bir reklam filmi çekti. Reklamda bir futbolcunun maç sırasında sakatlandıktan sonra yerde döne döne tüm şehri dolaşıp yemek alması canlandırılıyor.
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Neymar alay konusu oldu
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