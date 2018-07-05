Neymar alay konusu oldu

Dünya Kupası
'nda Brezilya
son 16 turunda Meksika'yı 2-0 yenerek çeyrek finale yükselirken, karşılaşmanın sonucundan çok yıldız oyuncu Neymar
'ın sahadaki abartılı sakatlık hareketleri konuşuldu. Sosyal medyada çok sayıda futbolsever sambacının davranışlarını 'abartılı' bularak esprili paylaşımlarda bulundu.
Bundan esinlenen bir fast food restoran zincirinin Güney Afrika bölümü de Neymar'ın bu hareketlerine benzer bir reklam filmi çekti. Reklamda bir futbolcunun maç sırasında sakatlandıktan sonra yerde döne döne tüm şehri dolaşıp yemek alması canlandırılıyor.