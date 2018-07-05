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Son dakika: 'den flaş karar! Uzatmalarda dördüncü oyuncu değişikline izin verildi

Son dakika haberi... (), statüleri gereği uzatma devrelerinin uygulanacağı karşılaşmalarda dördüncü oyuncu değişikliği yapılmasına izin verildiğini açıkladı. tarafından bugün, 2018 'nda uygulanan bu kuralın 2018-2019 sezonu ile birlikte tüm UEFA organizasyonlarında uygulanacağını açıklamıştı.

Giriş Tarihi: 5.7.2018 21:58 Güncelleme Tarihi: 5.7.2018 22:11
Son dakika: TFF'den flaş karar! Uzatmalarda dördüncü oyuncu değişikline izin verildi

(); 2018-2019 sezonu itibariyle, statüleri gereği uzatma devrelerinin uygulanacağı müsabakalarda dördüncü oyuncu değişikliği yapılmasına izin verildiğini açıkladı.

TFF tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Riva'da 4 Temmuz Çarşamba günü yaptığı toplantıda, statüleri gereği uzatma devrelerinin uygulanacağı müsabakalarda dördüncü oyuncu değişikliği yapılmasına izin verdi.

IFAB tarafından 2018-2019 Futbol Oyun Kuralları Kitabı'na eklenen bir metinle uzatma devrelerinde yapılacak dördüncü oyuncu değişikliği Futbol Federasyonlarının iznine bırakıldı.

TFF Yönetim Kurulu toplantısında kabul edilen kararla birlikte, 2018-2019 sezonunda statüleri gereği uzatma devrelerinin uygulanacağı müsabakalarda uzatma devrelerinde takımlar ekstra bir oyuncu değişikliği yapma hakkı elde edecek.

UEFA da bugün yaptığı açıklamayla 2018 FIFA Dünya Kupası'nda uygulanan 4. oyuncu değişikliği kuralını 2018-2019 sezonu ile birlikte tüm organizasyonlarında uygulayacağını duyurmuştu."

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Son dakika: TFF'den flaş karar! Uzatmalarda dördüncü oyuncu değişikline izin verildi
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