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de taşlar yerinden oynuyor

Giriş Tarihi: 5.7.2018
Transferde taşlar yerinden oynuyor
, Juventus, Chelsea ve PSG arasında dev kazanı kaynamaya başladı. Juventus'un 100 milyon Euro bonservis ödemeye hazır olduğu Cristiano Ronaldo, Torino'da ev ararken, İtalyan kulübü golcüsü Higuain'i eski hocası Sarri'nin başına geçeceği Chelsea'ye satmaya hazırlanıyor. Real Madrid ise Başkan Perez ile aralarında soğuk rüzgarlar esen Ronaldo sonrasında süper star transferi için Neymar ya da Mbappe'den birini kadrosuna katmak için 'in kapısını çalmaya hazırlanıyor.
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Transferde taşlar yerinden oynuyor
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