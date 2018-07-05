Transferde taşlar yerinden oynuyor

Real Madrid
, Juventus, Chelsea ve PSG arasında dev transfer
kazanı kaynamaya başladı. Juventus'un 100 milyon Euro bonservis ödemeye hazır olduğu Cristiano Ronaldo,
Torino'da ev ararken, İtalyan kulübü golcüsü Higuain'i eski hocası Sarri'nin başına geçeceği Chelsea'ye
satmaya hazırlanıyor. Real Madrid ise Başkan Perez ile aralarında soğuk rüzgarlar esen Ronaldo sonrasında süper star transferi için Neymar ya da Mbappe'den
birini kadrosuna katmak için Paris Saint Germain
'in kapısını çalmaya hazırlanıyor.