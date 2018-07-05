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Yeni moda Jord'un () eli!

Giriş Tarihi: 5.7.2018
Yeni moda Jord'un (Jordan Pickford) eli!
İngiliz basını, takımlarının tarihinde ilk kez 'nda penaltılarla rakibini eleyebilmesine çılgınlar gibi sevindi. , ünlü "Tanrı'nın eli" sözüne atıf yaparak, "Jord'un () eli" sözlerini manşete çekerken, The ise "Sonunda! penaltılarla kazanabiliyormuş!" ifadelerini seçti. The Daily Star, "Üç Aslan'ın penaltı laneti bitti, sıra sende " manşetini kullanırken, Independent ise "Tarih yazan çocuklar" sözleriyle genç İngiliz takımının gol sevincine yer verdi.
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Yeni moda Jord'un (Jordan Pickford) eli!
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