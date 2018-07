Yeni moda Jord'un (Jordan Pickford) eli!

BUGÜN NELER OLDU

İngiliz basını, takımlarının tarihinde ilk kez Dünya Kupası 'nda penaltılarla rakibini eleyebilmesine çılgınlar gibi sevindi. The Sun , ünlü "Tanrı'nın eli" sözüne atıf yaparak, "Jord'un ( Jordan Pickford ) eli" sözlerini manşete çekerken, The Daily Mirror ise "Sonunda! İngiltere penaltılarla kazanabiliyormuş!" ifadelerini seçti. The Daily Star, "Üç Aslan'ın penaltı laneti bitti, sıra sende İsveç " manşetini kullanırken, Independent ise "Tarih yazan çocuklar" sözleriyle genç İngiliz takımının gol sevincine yer verdi.