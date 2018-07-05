Yeni moda Jord'un (Jordan Pickford) eli!

İngiliz basını, takımlarının tarihinde ilk kez Dünya Kupası
'nda penaltılarla rakibini eleyebilmesine çılgınlar gibi sevindi. The Sun
, ünlü "Tanrı'nın eli" sözüne atıf yaparak, "Jord'un (Jordan Pickford
) eli" sözlerini manşete çekerken, The Daily Mirror
ise "Sonunda! İngiltere
penaltılarla kazanabiliyormuş!" ifadelerini seçti. The Daily Star, "Üç Aslan'ın penaltı laneti bitti, sıra sende İsveç
" manşetini kullanırken, Independent ise "Tarih yazan çocuklar" sözleriyle genç İngiliz takımının gol sevincine yer verdi.