Yerry Mina, İspanyol basınına konuştu: "Barcelona'da kalmak istiyorum"

Kolombiya forması ile Dünya Kupası'nda fırtına gibi esen ve 3 golle dikkatleri üzerine çeken Yerry Mina, SPORT gazetesine konuştu.

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Yerry Mina'nın manşetten verilen haberinde amcası ile de kısa bir görüşmeye yer verildi. Yerry Mina'nın aynı zamanda menajerliğini de yapan amcası Jair Mina, "Bize gelen herhangi bir teklif yok. Barcelona'ya da teklif yapılmadı. Biz kalmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Kolombiyalı savunmacı ise daha önceki sözlerinin benzerini tekrar etti ve "Barcelona'da kalmak istiyorum" dedi. SPORT da bu sözleri "Kalmak istiyorum" şeklinde manşetine taşıdı.

HABER: Serkan AKKOYUN