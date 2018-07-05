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, İspanyol basınına konuştu: "'da kalmak istiyorum"

'nin kadrosuna katmaya çalıştığı , İspanyol gazetelerinden 'a konuştu. Mina, bir kez daha 'da kalmak istediğini vurguladı.

Giriş Tarihi: 5.7.2018 12:33 Güncelleme Tarihi: 5.7.2018 12:38
Yerry Mina, İspanyol basınına konuştu: Barcelona'da kalmak istiyorum

forması ile 'nda fırtına gibi esen ve 3 golle dikkatleri üzerine çeken , gazetesine konuştu.

'nin transfer listesinde yer alan Yerry Mina'nın manşetten verilen haberinde amcası ile de kısa bir görüşmeye yer verildi. Yerry Mina'nın aynı zamanda menajerliğini de yapan amcası Jair Mina, "Bize gelen herhangi bir teklif yok. Barcelona'ya da teklif yapılmadı. Biz kalmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Kolombiyalı savunmacı ise daha önceki sözlerinin benzerini tekrar etti ve "Barcelona'da kalmak istiyorum" dedi. SPORT da bu sözleri "Kalmak istiyorum" şeklinde manşetine taşıdı.

HABER: Serkan AKKOYUN

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Yerry Mina, İspanyol basınına konuştu: "Barcelona'da kalmak istiyorum"
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