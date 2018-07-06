Bomba iddia: Ronaldo, Juventus’a 4 senelik imza attı

Uzun süredir Real Madrid
'den ayrılacağı öne sürülen Cristiano Ronaldo
'nun Juventus
'a imza attığı iddia edildi. Juve'nin eski yöneticisi Luciano Moggi, Tele7Gold televizyonuna yaptığı açıklamada, "Ronaldo, Juventus'la imzaladı ve Münih'te sağlık kontrolünden geçti"
dedi. R.Madrid'e yakınlığıyla bilinen AS gazetesi de Ronaldo'nun Torino kulübünden yıllık 30 milyon Euro alacağını ve bonservis bedelinin de 100 milyon Euro olduğunu yazmıştı. Portekizli yıldızın menajeni Mendes ise, "Eğer transfer gerçekleşirse Ronaldo kariyerini büyük bir takımda sürdürecek"
dedi.