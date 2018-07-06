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Bomba iddia: Ronaldo, ’a 4 senelik imza attı

Giriş Tarihi: 6.7.2018
Bomba iddia: Ronaldo, Juventus’a 4 senelik imza attı
Uzun süredir 'den ayrılacağı öne sürülen 'nun 'a imza attığı iddia edildi. Juve'nin eski yöneticisi Luciano Moggi, Tele7Gold televizyonuna yaptığı açıklamada, "Ronaldo, Juventus'la imzaladı ve Münih'te sağlık kontrolünden geçti" dedi. R.Madrid'e yakınlığıyla bilinen AS gazetesi de Ronaldo'nun Torino kulübünden yıllık 30 milyon Euro alacağını ve bonservis bedelinin de 100 milyon Euro olduğunu yazmıştı. Portekizli yıldızın menajeni Mendes ise, "Eğer transfer gerçekleşirse Ronaldo kariyerini büyük bir takımda sürdürecek" dedi.
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Bomba iddia: Ronaldo, Juventus’a 4 senelik imza attı
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