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ndan Nagatomo için 'a teşekkür

, Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA 'nda mücadele eden Japonya Milli Takımı ile son 16 turuna yükselme başarısı gösteren için 'a teşekkür etti.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 6.7.2018 11:42
Japonya Futbol Federasyonundan Nagatomo için Galatasaray'a teşekkür

Japonya Milli Takımı Teknik Direktörü Takashi Sekizuka imzasıyla Kulübü Başkanı 'e gönderilen ve kulübün internet sitesinde yayımlanan teşekkür mektubunda şu ifadelere yer verildi:

"Oyuncunuz 'nun Japonya Milli Takımı'na gelmesinde her zaman göstermiş olduğunuz nazik anlayış ve iş birliği için size minnettarlığımızı ifade etmek isterim. 2018 FIFA 'nı son 16 turunda noktaladık ama bu, gelecek adımlar için ülkemiz adına iyi bir tecrübe oldu. Eylül ayından itibaren, FIFA maç haftalarında yeni bir takımla Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenecek olan 2019 AFC Asya Kupası hazırlıklarına başlayacağız. Kulübünüzle olan iyi ilişkilerimizi sürdürmeyi umuyor ve Japonya Milli Takımı için iş birliğiniz ve anlayışınızın devam etmesini diliyoruz. Galatasaray Kulübüne başarılar ve refah dileriz."

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Japonya Futbol Federasyonundan Nagatomo için Galatasaray'a teşekkür
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