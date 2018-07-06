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'dan Esteban'a: Kendine kulüp bul

’da 8 gündür haber alınamayan ’ya ulaşıldı. Çeşitli mazeretler üreten tecrübeli kaleciye yönetim, “Kendine hemen kulüp bul” dedi.

YUNUS EMRE SEL Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 6.7.2018
Trabzonspor'dan Esteban'a: Kendine kulüp bul

Trabzonspor'un 26 Haziran tarihinde Trabzon'da başlayan yeni sezon hazırlıklarına , Hugo Rodallega ve katılmamıştı. Birkaç gün geçtikten sonra Rodallega ve Sosa kampa katılırken, Esteban'dan haber alınamadı. Aradan geçen 8 gün boyunca Kosta Rikalı oyuncuya ulaşmaya çalışan bordo-mavililer, başarılı olamamış ancak menajeriyle temasa geçmişlerdi. İki gün önce 29 yaşındaki futbolcuyla iletişime geçen yöneticiler, Esteban'ın gerekçelerini tatmin edici bulmadı. Teknik direktör 'ın da, "Kampa katıl" demesine rağmen Esteban'ın net bir tarih vermediği öğrenildi. Bunun üzerine yöneticiler, hem oyuncunun menajerine hem de kendisine, "Kulüp bulun" dedi. Esteban artık kampa katılsa bile yönetimin kararından dönmesi beklenmiyor.

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Trabzonspor'dan Esteban'a: Kendine kulüp bul
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