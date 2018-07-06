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3. lige transfer oldu

Bir dönem tarafından transfer edilen ve sarı kırmızılı ekipte hiçbir resmi maçta forma giymeden kendi talebi üzerine Almanya ekibi VfB Stuttgart'a transfer olan , Almanya 3. Futbol Ligi ekibi KFC Uerdingen ile anlaştı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 5.7.2018 19:42 Güncelleme Tarihi: 6.7.2018 04:27
Kevin Grosskreutz 3. lige transfer oldu

2014 Dünya Kupası'nda şampiyon olan Almanya Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan (29), 3. lig ekibine transfer oldu.

Bir dönem 'ın da formasını yiyen Alman oyuncu futbol yaşamına, Almanya 3. Ligi'nde devam edecek.

En son SV Darmstadt 98'de forma giyen ve bu kulüple sezon sonu itibariyle yolları ayrılan 29 yaşındaki Kevin Grosskreutz'un, sezon sonu 3. Lig'e yükselen KFC Uerdingen ile anlaştığı belirtildi.

KFC Uerdingen Kulübü de internet sitesinden "Kevin geliyor" başlığı ile verdiği bir haberle, transferi doğruladı. Kevin Grosskreutz ile KFC Uerdingen ekibi arasında üç yıllık mukavele üzerinde anlaşmaya varıldığı açıklandı. Kevin Groskreutz sırasıyla, , VFB Stuttgart, Galatasaray ve SV Darmstadt 98'de forma giydi.

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Kevin Grosskreutz 3. lige transfer oldu
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