Mustafa Cengiz'den transfer ve UEFA açıklaması

Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz, Sportif AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak ile birlikte basın mensuplarının karşısına çıktı. Doğru bilgi akışının sağlanması açısından bu toplantıyı düzenlediklerini ifade eden Cengiz, ilk olarak sözlerine şöyle başladı:

"20 Ocak'ta seçimle geldik. Bu seçimde söz verdiğimiz gibi tekrar ettik ve yeniden seçildik. 24 Ocak'tan bu yana elde ettiğimiz hasılat 588 milyon TL. Sadece 10 bin TL zarardayız. Bunu da en kısa zamanda düzeltip kara geçeceğiz. Galatasaray 13 branşta faaliyet gösteren bir kulüptür. Camianın verdiği kuruşların şampiyonluk yolunda harcanması için de elimizden geleni yapacağız. Bizim mütevazi amacımız bu. Basketbolla ilgili üzücü söylemler görüyoruz. İyi niyetle söylenmiş, art niyetle söylenmemiş, küfür içermeyen her türlü eleştiriye açığız. Lütfen çifte teyit alınmayan bilgileri ham halde yazmayın."

"Görevi devraldığımızda basketbola 34 milyon TL borcumuz vardı. Yüzde 30-40 kur artışına rağmen şu anda bizim 22 milyon TL borcumuz var. 12 milyon TL basketbola ödeme yapmışız. Kadınlar Avrupa şampiyonu, erkeklerde maalesef kötü sezon geçirdik. 'Sayın Mahmuti lütfen bizimle devam ediniz' dedik. 1.2 milyon dolar alacağı ücret var. Yüzde 25'inden fazla borcumuz hocaya. İndirim istedik ya da ödeme planı talep ettik. Bizimle devam edin dedik. Sevgili hocamız 'Hayır, ben elimden geleni yaptım, Galatasaraylı değilim, indirim yapmam için nedenim yok. Bir an önce kendi kariyerime bakıp iş bulmalıyım' dedi. Haklı. Ben bir şey diyemem. Elimizde de kontrat var."

"BİZ İNSANLARLA ÇOK KÖTÜ AYRILMIŞIZ"

"Prandelli'ye de ödememiz gereken 2.5 milyon TL borcumuz var. Biz insanlarla çok kötü ayrılmışız. Prandelli'ye de borcumuz var UEFA'da. Bunu ödeyeceğiz. Oktay Mahmuti ne karar verecek bilmiyorum. 1 milyon 200 bin Dolar'lık ücret çok. Ama ödeyeceğiz, hukuken buna hakkı var."

Basket şubesini kapamayacağız. Ama otarşik düzen kuracağız. Yani kendine yeten bir sistem olacak. "

"Sevgili Aysal ile ilgili bir şey demedim. Aslında dedim. Şöyle. Ben bunu uzun bir konuşmanın arasında dedim. Gidip onu çektiniz. İş konuşmadık, Galatasaray konuştuk. Bize sponsorluk vaadinde bulunmadı. Ünal Aysal, kendi ifadesiyle parasının çöpe gitmemesini, çarçur edilmemesini istiyor. O yüzden Basketbol AŞ şartı koyuyor. Ama bize güvenmesi lazım. Kişi derse ki ben yardımcı olmak istiyorum. Bunu yapabilir. Kendi banka hesabında dursun para, istediği şubeye tahsis edilsin. Ünal Aysal'a çok teşekkür ediyorum. Kendisi isterse yardım eder, isterse etmez. Eğer bir camia bir kişinin yardımına muhtaç hale geldiyse, yazıklar olsun o camiaya da..."

Konuşmasının ardından basın mensuplarının soruları yanıtlayan Cengiz'in açıklamaları şu şekilde:

OKTAY MAHMUTİ KONUSU

Oktay Mahmuti ile ilgili bir soru üzerine de Cengiz, "Oktay Mahmuti'ye zaten devam etmesini söyledim. Asla ayrılmasını teklif etmedik. Para zaten ödenecek. Ayrıca çok sağlam bir sözleşmesi var, tebrik etmek gerekir. Vallahi bizim menajerler bunu yapamamış. Oktay bey ödeyeceğimizden emin olabilir. Basketbolda biz de Bayern Münih gibi devam edelim, basketbolda da rakibimiz gibi gidelim isteriz. Ama ne kadar ekmek, o kadar köfte.

"2 MİLYON TL PARA ÖDEMİŞİZ BASKETTE VE SIFIR GELİRLE"

Ben hiçbir şekilde vaatte bulunmadım başkan olurken. 12 milyon TL para ödemişiz baskette ve sıfır gelirle. Hiçbir gelir yok. Sponsor geliri yok. Her şey kırdırılmış. Her zaman, her yıl şampiyon olamazsınız. Eğer her sene siz şampiyon oluyorsanız, bitmiştir o lig. Salon için sponsor arıyoruz. Arayıp bulacağım bir şey değil. Galatasaray kendi başına bir dünya markasıdır. Sponsor olmak isteyen varsa zaten gelir. Ülkedeki mali sıkıntı ve fanatizm bunu geri itiyor. Rakip taraftarın tepkisinden çekiniyorlar.

"GELİR GİDER DENGESİNİ TUTTURMAK ZORUNDAYIZ. SATMADAN ALAMIYORUZ"

UEFA ile imzaladığımız FFP anlaşması gereği gelir-gider dengesini tutturmak zorundayız. Oyuncu satmadan asla yeni transfer yapamıyoruz. Finansal Fair Play anlaşmamız nedeniyle sattığımız kadar alabiliyoruz. Donk için eleştiri geldi, rakamsal olarak haklılar. FFP'de sattığın kadar al konusunda gelir gider dengesini tutturmak zorundayız. Satmadan alamıyoruz. Donk'un bonservisi elinde, en az 2 milyon Euro verirsiniz ama almadı. Donk da bonservissiz şekilde ortada. Donk'un bir önceki sözleşmesinde 400 bin Euroluk menajerlik ücreti dahil değildi. Yeni imzalanan sözleşmedeki ücret de sözleşmeye dahil edildi. Donk için ev kirası, uçak paraları vardı ve yok ettik. Donk ölümüne oynadı, hepiniz gördünüz. Bizden imza parası isteyebilirdi ama istemedi. Florya'ya güvenin. Donk beni görse bu kim diye karıştırabilir. Emre Çolak'a 4 milyon Euro yıllık ödüyor Arap takımı şu an. Piyasa bu. Donk'a da geliyor böyle teklifler. Rakip takımlar da veriyordu, konuşmak istemiyorum.

" 2 MİLYON TL İMZALADI DİYE ADAM KÜÇÜK GÖRÜLDÜ"

Söyleyince bazı Türk futbolcular bozuluyor. Ana çelişkimiz gelirimiz TL, ödemeler Euro. Bunu berberde falan kurtaramayız. Muğdat'ı TL olarak aldık. Abdurrahim'in başarısıdır. 2 milyon TL imzaladı diye adam küçük görüldü. Sadece kiralık, takas ya da elinde bonservisi olan futbolcu transfer edebiliyoruz.

"UEFA BİZE ÇOK SAYGI DUYDU"

UEFA'ya 4 sayfa yazdık, durumu tekrar izah ettik. PSG de tekrar verildi ama durumumuz farklı. Biz 222 milyon euro'ya Neymar'ı almadık.

Yapılanlarla UEFA bize saygı duydu. Tarihinde ilk defa bir kulüp ile ikinci defa yapılandırma anlaşması yaptı. Rakiplerimiz şoka girdi, haklılar. Ben olsam ben de şaşırırım. 12 Haziran'da kapı gibi katılım belgesini aldım, bitti. 14'ünde yapılandırma anlaşması yaptım. Bitti artık bu iş. Bu artık UEFA'nın sorunudur, benim değil.

"TREZEGUET İÇİN TAKAS YA DA KİRALIK FORMÜLÜNÜ DENEYECEĞİZ"

Trezeguet bir takımın sözleşmeli futbolcusu. Biz transferde kiralama ya da takas yoluna gitmek zorundayız. Emre Akbaba ve Ahmed Musa için de aynı şey geçerli.

"TARAFTARIMIZIN BAŞINI ÖNE EĞDİRMEYİZ"

Hocamız bize "Başkanım bu kadroyla da ölümüne oynarız" demişti. Nagatomo'yu alıp şampiyon olduk. Bu lafı hiç unutmam. Biz yine Şampiyonlar Ligi'nde gerekeni yaparız. Taraftarımızın başını öne eğdirmeyiz

"NDİAYE ŞU ANDA 3.5 MİLYON EURO CİVARI ALIYOR"

Badou Ndiaye şu anda 3.5 milyon Euro civarı alıyor, biz bu parayı ödeyemeyiz, nokta.

NAGATOMO PAZARLIĞI

Japon futbolcu Nagatomo için en başından 2,5 verdik ve teklifi hiç değiştirmedik. İtalyanlar 4,5'tan açtı kapıyı 2,5'a kadar düştü. Hatta bize 'Türkiye'den teklif var bakın' diyerek teklifi gösterdiler ama yine de fiyatı artırmadık.

"KENDİ ÖZ GÜCÜMÜZE GÜVENECEĞİZ"

Devşirme ve geçici şampiyonlukların bir camiaya kalıcı değer getireceğine inanmıyorum. Kendi öz gücümüze güveneceğiz. Asla yabancı düşmanı da olmayacağız, uygun durumlarda bakacağız"

ABDURRAHİM ALBAYRAK: "DONK, BİZİ PAZARLIKLARDA HİÇ ÜZMEDİ"



Cengiz'den söz alan Sportif AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak da, Donk hakkında şu ifadeleri kullandı:



"Donk ile çok uzun pazarlıklar yaptık. 2.5 milyon Eurolardan buralara indik. Çünkü elinde çok ciddi teklifler vardı. Fatih hoca ile çok şey yaşadı. Bizi de pazarlıklarda hiç üzmedi. Ayrıca Tarık Çamdal ile uzun uzun konuştum. 200 bin Euro tasarruf ettim, mutluyum. Kulüp arıyorum, oynaman lazım diyorum. İnşallah benim de yardımımla kulüp bulacağız. Eray ile de yolları ayırdık, kulüp arıyor. Sabri Sarıoğlu ile ilgili basında yer alan haberler gerçeği yansıtmıyor.

"TOLGA CİĞERCİ SAKATLIĞI NEDENİYLE FLORYA'DA"

Tolga Ciğerci'nin bir sakatlığı vardı o sebeple Fatih hoca onu Florya'da bıraktı. İyileştikten sonra yararlanmaya devam edeceğiz.