Fikret Orman'dan flaş İlhan Mansız açıklaması

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Slovakya kampına gelerek, basın mensuplarıyla yaptığı sohbet toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Dünya Kupası'nın etkisiyle transfer konusunda hareketli bir sezon yaşanmadığını dile getiren Orman, teknik direktör Şenol Güneş'in, "Bizimle olmayacak" dediği ve kampa götürülmeyen Negredo ile ilgili soruya da şu cevabı verdi: "Negredo yanlış anlaşıldı. İspanya'da bizim kontrolümüzde tedavi oluyor. Uyum sorunu yaşadı ve şanssız bir sezon geçirdi. Taraftar onu, o da Beşiktaş'ı seviyor. Kendisini maliyetleri azaltmak için satmak istedik. Satabilirsek satarız, satamazsak, iyileşince takıma dönebilir." Orman, Guti'nin yardımcı antrenörlüğe getirilmesi konusunda Güneş'le sorun yaşandığı iddialarına da açıklık getirdi: "Benim hocamızla ilişkilerim iyi. Bazen aramızda jenerasyon farkı nedeniyle değişik bakış açıları olabilir. Şenol Güneş, Guti ile konuştu. Zaten onun oluru olmadan Guti buraya gelemez. Ortak aldığımız bir karar. Bir misyonumuz da yardımcı hoca yetiştirmek. Kendisiyle 2 yıllık mukavele imzaladık. İlhan Mansız defteri de kapanmadı. Hocamız izin verirse İlhan Mansız'ı da Beşiktaş'ta görmek isteriz."





Başkan Orman, Umut Güner ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu yeni sezon formalarıyla idmanı izledi. Orman, Dünya Kupası'nda favorisinin Hırvatlar olduğunu söyledi.

ALIRKEN SUÇLU SATARKEN SUÇLU!

"Vida nereye gidiyor?" sorusu üzerine, "Rusya ile maça gidiyor" esprisini yapan Başkan Fikret Orman, Hırvat stoperi şu an için özellikle satma gibi bir niyetlerinin bulunmadığını ancak şartların oluşması halinde bakacaklarını söyledi. Orman, Vida'nın yanlış transfer olduğu yönündeki eleştiriler hakkında ise "Alırken suçlu, satarken suçlu. Aboubakar'ın ilk yarıda kötü olduğunu söylediler, ikinci yarıda muhteşemdi. 'Talisca leylek gibi, bundan oyuncu olur mu?' dediler. Vida'yı alırken de 'Bu kadar maaş ödenir mi? Vasat' dediler. Şimdi onun için üç kulüp kapıda" ifadelerini kullandı.





Başkan Fikret Orman kampta Şenol Güneş ile de özel bir zirve gerçekleştirdi. İkili, transferler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

KÜÇÜLMÜYORUZ DARALIYORUZ

Orman, futbol bütçesinde gidecekleri yüzde 35'lik kısıtlama için, "Daralacağız diyoruz, küçülüyoruz anlaşılıyor. Rakiplerimizin de bizden farkı yok, sadece onlar dillendirmiyor. Haksız yere eleştiriliyoruz. Kulüpler Birliği Başkanı ve Beşiktaş Başkanı olarak dile getiriyorum; herkes için mali disiplin şart. Birilerinin harcamaları Finansal Fair-Play'i bozuyorsa bunun muhatabı UEFA... Fenerbahçe Başkanlığına Ali Koç gelince Türk sporunda yeni bir sayfa açıldı. Birlikte Türk sporunu nasıl ileriye götüreceğimizi konuşuyoruz. Biz düşman değiliz" yorumunda bulundu.

RAFAEL İLE GÖRÜŞTÜK

Quaresma için bir Çin kulübüyle 8 milyon Euro'ya anlaşıldığı iddialarını, "Ricardo çok sevdiğimiz bir oyuncu, Dünya Kupası'nda muhteşem bir gol attı" sözleriyle geçiştiren Orman, Musa Çağıran'la da ilgilenmediklerini belirtti. Orman, sağ bek için Rafael ile görüştüklerini, bir iki oyuncuyla daha temasta olduklarını ancak şartlar uygun olursa transfer edeceklerini de vurguladı. (Brezilyalı sağ bek Rafael da Silva, Fransa takımı Lyon'da forma giyiyor).

AÇILIMA DEVAM

Futbolun global bir ekonomiye sahip olduğunu vurgulayan Fikret Orman, "Bizim Uzakdoğu açılımımız devam edecek. Takımımızın son tanıtımında Çince, Arapça, Rusça ve İngilizce de kullanıldı" diyerek sözlerini tamamladı.