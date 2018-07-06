Sadece Süper Lig değil her yerde VAR!

TFF
yönetim kurulu bu sezon Süper Lig
'de uygulanacak olan Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemini kapsayan diğer turnuvaları ve aşamaları da belirledi. VAR, Süper Lig maçlarının yanı sıra Türkiye Kupası çeyrek, yarı final ve final karşılaşmalarında, Süper Kupa ve 1. Lig Play-off
karşılaşmalarında uygulanacak. Bu arada maçlarda görev yapacak olan VAR ve AVAR'ın (Video Yardımcı Hakem Asistanı) alacağı ücretler konusunda İtalya'daki model baz olacak. VAR'lar, yardımcı hakem ücreti (rakam geçen yıl 4 bin 400 TL'ydi) alacak.