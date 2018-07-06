Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Sadece Süper Lig değil her yerde VAR!

Sadece değil her yerde VAR!

Giriş Tarihi: 6.7.2018
Sadece Süper Lig değil her yerde VAR!
TFF yönetim kurulu bu sezon 'de uygulanacak olan Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemini kapsayan diğer turnuvaları ve aşamaları da belirledi. VAR, Süper Lig maçlarının yanı sıra Türkiye Kupası çeyrek, yarı final ve final karşılaşmalarında, Süper Kupa ve 1. Lig Play-off karşılaşmalarında uygulanacak. Bu arada maçlarda görev yapacak olan VAR ve AVAR'ın (Video Yardımcı Hakem Asistanı) alacağı ücretler konusunda İtalya'daki model baz olacak. VAR'lar, yardımcı hakem ücreti (rakam geçen yıl 4 bin 400 TL'ydi) alacak.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sadece Süper Lig değil her yerde VAR!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN