Trabzonspor’da '30 milyon TL' seferberliği

Trabzonspor'da göreve geldikleri günden itibaren ciddi bir ekonomik yük ile karşı karşıya kalan başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetiminin, 15 gün içerisinde kulübün kısa vadeli borçlarından 30 milyon TL'lik bir ödeme daha yapması gerekiyor.

Geçmiş dönemlerde sözleşmelerinin tek taraflı feshedilmesinden dolayı Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulunan Ersun Yanal, Aykut Demir, Erkan Zengin, Özer Hurmacı ve Mehmet Ekici'nin alacaklarını kapsayan 30 milyon TL'lik ödeme için yönetimin kaynak arayışına girdiği, kısa süre içerisinde de bu ödemeyi gerçekleştirecekleri kaydedildi.

HACISALİHOĞLU: "GÖRÜŞMELERDEN SONUÇ ALAMADIK"

Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu da alacakları bulunan Ersun Yanal, Aykut Demir ve Özer Hurmacı ile görüştükleri belirterek, "Bu isimlerle alacakları konusunda görüştük. Üçünden de olumlu cevap alamadık. Yeniden görüşmeler sürüyor" dedi.

11 GÜNDÜR KAMPA KATILMAYAN ESTEBAN DÖNÜYOR

26 Haziran'da yeni sezon hazırlıklarına katılması gereken ancak 11 gündür izinsiz olarak kampa katılmayan kaleci Esteban Alvarado ile ilgili de konuşan Hayrettin Hacısalihoğlu, "Oyuncu ile görüştük, işleri, hastalığı olduğunu söyledi. Cumartesi günü takımın kampına katılacakmış. Sözleşmesi devam eden bir oyuncumuz ama bir teklif getirirse değerlendiririz" ifadelerini kullandı.