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’da '30 milyon TL' seferberliği

Yeni sezon öncesi lisans çıkarabilmesi için 15 gün içerisinde 30 milyon TL’lik ödeme yapması gereken ’da yönetim bu ödemeyi gerçekleştirmek için harekete geçti.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 6.7.2018 13:24
Trabzonspor’da '30 milyon TL' seferberliği

'da göreve geldikleri günden itibaren ciddi bir ekonomik yük ile karşı karşıya kalan başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetiminin, 15 gün içerisinde kulübün kısa vadeli borçlarından 30 milyon TL'lik bir ödeme daha yapması gerekiyor.

Geçmiş dönemlerde sözleşmelerinin tek taraflı feshedilmesinden dolayı 'na (TFF) başvuruda bulunan , , , ve 'nin alacaklarını kapsayan 30 milyon TL'lik ödeme için yönetimin kaynak arayışına girdiği, kısa süre içerisinde de bu ödemeyi gerçekleştirecekleri kaydedildi.

HACISALİHOĞLU: "GÖRÜŞMELERDEN SONUÇ ALAMADIK"

spor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu da alacakları bulunan Ersun Yanal, Aykut Demir ve Özer Hurmacı ile görüştükleri belirterek, "Bu isimlerle alacakları konusunda görüştük. Üçünden de olumlu cevap alamadık. Yeniden görüşmeler sürüyor" dedi.

11 GÜNDÜR KAMPA KATILMAYAN ESTEBAN DÖNÜYOR

26 Haziran'da yeni sezon hazırlıklarına katılması gereken ancak 11 gündür izinsiz olarak kampa katılmayan kaleci Esteban Alvarado ile ilgili de konuşan Hayrettin Hacısalihoğlu, "Oyuncu ile görüştük, işleri, hastalığı olduğunu söyledi. Cumartesi günü takımın kampına katılacakmış. Sözleşmesi devam eden bir oyuncumuz ama bir teklif getirirse değerlendiririz" ifadelerini kullandı.

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Trabzonspor’da '30 milyon TL' seferberliği
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