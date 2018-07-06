Fabri: Umarım Guti’nin bize faydası olur

Beşiktaş
'in Slovakya kampında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fabri, geçen sezon kaçırdıkları şampiyonluk için, "Her maça ayrı konsantre olduk. Ama bazen rakipler size farklı hazırlanır. Bize de böyle oldu. Birçok maçta şanssızlıklar yaşadık. Bazılarında tıkandık" dedi. Önümüzdeki sezon sözleşmesi bitecek olan İspanyol yıldız, uzun yıllar Beşiktaş'ta kalabileceğini belirtirken yeni yardımcı antrenör Guti için de "Kişisel anlamda tanımıyorum. Umarım bize ve Beşiktaş'a fayda sağlar" değerlendirmesinde bulundu.