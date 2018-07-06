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- [CANLI]

'nda maçları başlıyor. Portekiz'i eleyerek çeyrek finale yükselen ile Arjantin'i 4 golle geçen karşılaşıyor. Maçı canlı olarak takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 6.7.2018 17:02 Güncelleme Tarihi: 6.7.2018 18:19
Uruguay - Fransa [CANLI]

2018 'nda heyecanı başladı! Çeyrek finalin ilk maçında ile karşı karşıya geliyor. Nihzny Novgorod Stadı'nda oynanan maç saat 17:00'da başladı. Uruguay ve Fransa arasındaki çeyrek final maçını Arjantin Futbol Federasyonu'ndan Nestor Pitana yönetiyor. Bu zorlu maçı 1'den canlı izleyebilir, Sabah.com.tr'den de takip edebilirsiniz.

URUGUAY 0-2 FRANSA (İlk yarı sona erdi)

61' Griezmann

40' Varane

11'LER

URUGUAY: Muslera, Laxalt, Godin, Gimenez, Caceres, Vecino, Torreira, Nandez, Bentancur, Suarez, Stuani

FRANSA: Lloris, Hernandez, Umtiti, Varane, Pavard, Kante, Pogba, Mbappe, Griezmann, Tolisso, Giroud

Muslera, Varane'ın kafa vuruşunda çaresiz kaldı...

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Uruguay - Fransa [CANLI]
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