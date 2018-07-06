Uruguay - Fransa [CANLI]

2018 Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı başladı! Çeyrek finalin ilk maçında Uruguay ile Fransa karşı karşıya geliyor. Nihzny Novgorod Stadı'nda oynanan maç saat 17:00'da başladı. Uruguay ve Fransa arasındaki çeyrek final maçını Arjantin Futbol Federasyonu'ndan Nestor Pitana yönetiyor. Bu zorlu maçı TRT 1'den canlı izleyebilir, Sabah.com.tr'den de takip edebilirsiniz.

URUGUAY 0-2 FRANSA (İlk yarı sona erdi)

61' Griezmann

40' Varane

11'LER

URUGUAY: Muslera, Laxalt, Godin, Gimenez, Caceres, Vecino, Torreira, Nandez, Bentancur, Suarez, Stuani

FRANSA: Lloris, Hernandez, Umtiti, Varane, Pavard, Kante, Pogba, Mbappe, Griezmann, Tolisso, Giroud

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