Uruguay-Fransa maçı canlı izle! - TRT-1 ile Uruguay Fransa maçı canlı seyret

Rusya'da Nizhny Novgorod Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'da başlayacak. Karşılaşmanın sonucuna göre yarı finale yükselecek takım belli olacak. Mücadele TRT 1, TRT 4K ve fifa2018.trtspor.com.tr 'den canlı yayınlanacak.

Dünya Kupası C grubundan lider olarak çıkan Fransa, son 16 turunda Kylian Mbappe'nin yıldızlaştığı karşılaşmada Arjantin'i 4-3 mağlup ederek çeyrek finale çıkma başarısını göstermişti. Öte yandan Uruguay ise Dünya Kupası gruplarından gol yemeden çıktı. Son 16 turunda ise Portekiz ile karşı karşıya gelen Güney Amerika temsilcisi turnuvadaki ilk golünü Portekiz'den yedi. Herkesin merak içinde beklediği karşılaşmada yıldız isimler ön plana çıkıyor.

Fransa'da Mbappe, Griezmann gibi forvetler ön plana çıkarken diğer tarafta Uruguay'da Cavani ve Suarez gibi dünyanın en iyi forvetleri bulunuyor. Yıldızlar topluluğunun karşılaşacağı karşılaşmada kazanan ekip Yarı Final'e yükselecek.

İLK KARŞILAŞMA 1924'TE OYNANDI

Uruguay ile Fransa, tarihteki ilk maçlarını 1 Haziran 1924'te oynadı. Fransa'nın başkenti Paris'te oynanan olimpiyat oyunları çeyrek final maçında, Uruguay ilk yarısını da 2-1 önde geçtiği mücadeleyi 5-1 kazandı.

Bu karşılaşma rekabetteki ilk maç olmasının yanı sıra, iki takım arasındaki en farklı ve en gollü mücadele olarak da tarihe geçti.

REKABETTE URUGUAY ÖNDE

İki ekip yarın oynayacakları mücadele ile aralarındaki 9. maça çıkacak. Geride kalan 8 maça bakıldığında Uruguay'ın üstünlüğü görülüyor.

Taraflar arasında bugüne kadar oynanan 8 karşılaşmada Uruguay 3 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, Fransa yalnızca 1 galibiyet elde edebildi, 4 maç ise beraberlikle sona erdi. Uruguay'ın attığı 8 gole, Fransa 4 golle karşılık verdi.

GOLSÜZ MAÇLARI SUAREZ SONLANDIRDI

Uruguay ile Fransa son olarak 5 yıl önce karşılaştı. Rekabette, Uruguay'da oynanan ilk karşılaşma olma özelliğini de taşıyan maçı, ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

İki takım arasında 4 maçlık golsüz serinin de sona ermesi anlamına gelen golü atan isim 50. dakikada fileleri havalandıran Luis Suarez oldu.