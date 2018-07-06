Yekta Kurtuluş: "Hedefimiz Avrupa kupalarına katılabilmek’’

Spor Toto Süper Lig ekiplerindAntalyalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor.

Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde Palandöken'de gerçekleştirilen günün ilk antrenmanında futbolcular, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından 5'e 5 çift kale maç yaptı. Antrenmanda daha sonra iki gruba ayrılan oyuncular, iki farklı istasyonda dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi. Kampa katılan Salih Dursun, fizyoterapistler eşliğinde takımdan ayrı koşu yaptı. Antalyaspor'un Brezilyalı futbolcuları ise özel bir izinle kampa gecikmeli katılacak.

YEKTA KURTULUŞ: HEDEFİMİZ AVRUPA

Takımın deneyimli futbolcularından Yekta Kurtuluş, antrenman öncesi yaptığı açıklamada, iyi bir takım olduklarını, hedeflerinin Avrupa kupaları olduğunu söyledi.

Kurtuluş, "Hızlı bir şekilde çalışmalara başladık. Bizim için zor bir sezon olacak. Öncelikle tabi ki sağlıklı bir sezon olmasını diliyorum. Hazırlıklarımızı güzel bir şekilde yapıyoruz. İlk etap kampını böyle bitirip daha sonra Hollanda'da devam edeceğiz. Eksiklerimiz vardı, onlar da tamamlandıktan sonra tam takım olarak çalışmalara devam edeceğiz. Bülent hocayla tamamen futbola özgü çalışmalar yapıyoruz. Zaten hocanın kariyerini konuşmaya bile gerek yok başarılarla dolu. Burada da birlikte güzel hedeflere gitmeyi planlıyoruz. Geçen yıldan sonra ilk hedefimiz ilk onun içerisinde olmak. İlk 10'u hedeflediğimizde de zaten üst sıralar gelecektir. Kaliteli bir takımız, kaliteli takviyeler de gelecek eminim. Hedefimiz öncelikle ilk 10, sonrasında Avrupa kupaları'' şeklinde konuştu.