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'dan transfer açıklaması: Ne 'ı ne 'i...

Hem hem de 2018 ’nda hayal kırıklığı yaratan , “Ben şampiyon olmak ve Şampiyonlar Ligi’nde oynamak i Galatasaray’ı tercih ettim. Sevilla’ya bile gitmedim.. Çin de da düşüncelerimde yok.” dedi.

MEHMET ÖZCAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 6.7.2018
Younes Belhanda'dan transfer açıklaması: Ne Katar'ı ne Çin'i...

kararı sonrasında oyuncu satışını gündemine alan 'ın planı tutmadı. Belhanda'nın Dünya Kupası'ndaki performansından umutlu olan sarıkırmızılı kulüp Faslı 10 numara için beklediği teklifleri alamadı. Fas, 'nda grubunda sonuncu olup elenirken, Belhanda da Rusya'da vasatı aşamadı. Şu an tatilde olan Belhanda transfer iddialarına son noktayı koydu. "4 milyon Euro bile verseler Galatasaray'dan gitmem'' diyen yıldız oyuncu, ve 'den gelecek olası tekliflere kapısını kapattı.

TEK TALİBİ NİCE AMA...

GEÇEN sezon Sevilla'nın transfer etmek istediği Belhanda'nın yakın çevresine, "Ben şampiyon olmak ve Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için Galatasaray'ı tercih ettim. Sevilla'ya gitmedim. Ne kadar doğru bir karar verdiğim ortada. Şampiyonlar Ligi için sabırsızlanıyorum. 28 yaşında, para için G.Saray'dan ayrılmam'' dediği öğrenildi. Sarıkırmızılı takımda 3.3 milyon Euro kazanan Belhanda'nın sadece Avrupa'dan iyi bir teklif gelmesi halinde değerlendirmeye alacağı ifade edildi. Ancak Faslı 10 numara ile eski takımı Nice dışında ilgilenen Avrupa'dan kulüp yok, Nice de Galatasaray kadar Belhanda'ya maaş bütçesi ayıramıyor.

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Younes Belhanda'dan transfer açıklaması: Ne Katar'ı ne Çin'i...
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