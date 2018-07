Ben imzayı attım UEFA düşünsün

MUSLERA'YI

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz dün yönetici Abdurrahim Albayrak ile basının karşısına çıktı. 1 saatten uzun süren toplantıda transferler ve mali yapı ile ilgili açıklamalarda bulunan Cengiz, Finansal Fair Play (FFP) anlaşması ile ilgili de konuştu.Donk'un sözleşmesi çok eleştirildi. Donk olduğunu unutun, bonservisi elinde, en az 2 milyon Euro verirsiniz.Sözleşmesinde ayrıca özel maddeler de vardı, bunu da yok ettik. UEFA 'nın FFP anlaşmasını yeniden incelemeye alması hakkında…) Verilerimizi görüp de anlaşma yaptılar.PSG de yeniden inceleme altında ancak bizim durumumuz farklı. Biz 222 milyon Euro'ya Neymar 'ı almadık. Ben 12 Haziran'da kapı gibi katılım belgesi aldım Şampiyonlar Ligi'ne. 14'ünde yapılandırma anlaşması yaptım. Bu artık UEFA'nın sorunudur.Muslera bizim kaptanımız. Dünya çapında bir kaleci. Onu satmamız için dev bir teklif gelmesi lazım. Fransa Büyükelçisi ile görüştüm ve dedim ki, "We are sorry (üzgünüz), biz Uruguay'ı destekliyoruz."Muğdat Çelik ile TL üzerinden sözleşme yaptık. 2 milyon TL'ye imzaladı diye küçük görüldü. Euro üzerinden verseydik kimse bir şey demezdi.Galatasaray Asbaşkanı Abdurrahim Albayrak da şunları söyledi: " Tarık Çamdal 'a benim de yardımımla kulüp bulacağız. Eray ile yolları ayırdık."İlk gittiğimiz zaman Inter, Nagatomo için 5 milyon Euro istedi. Çingene pazarlığı yaptık ve 2.5 milyon Euro'yu kabul ettirdik.Cavanda ile 5 aydan bu yana mahkemelik olduk, adam S.Liege'de oynuyor ama yıllık parasını biz verdik. Liege 1 Haziran'da bize 1.1 milyon Euro teklif etti. 2 Temmuz'da CAS'a gidecekken Liege Kulübü 2.4 milyon Euro vermeyi kabul etti. 1 saat içerisinde Cavanda ile karşılıklı davalarımızı geri çektik.Takas ya da kiralıkTakas ya da kiralıkKiralıkParasını ödeyemeyiz.Dürtmeler var, resmi teklif yok.Dürtmeler var, resmi teklif yok.Basketbolda küçülme diye bir durum söz konusu değil. Hocamız Oktay Mahmuti 'nin 1.3 milyon dolar alacağı var. Kendisine, "Lütfen bizimle devam edin fakat indirim yapın. Bir ödeme planı çıkaralım. Ayrılacaksanız da bize yine bir ödeme planı çıkarın" dedik. Hocamız ise, "Ben Galatasaraylı değilim, indirim için bir nedenim yok" karşılığını verdi. Sağlam sözleşmesi var, tebrik etmek gerekir.