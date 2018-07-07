Beşiktaş gelecekteki golcüsünü buldu: Oğuzhan Akgün

Beşiktaş U17 takımında geçen sezon çıktığı 21 maçta 24 gol atan ve gol krallığı tacını takan 2001 doğumlu Oğuzhan Akgün, Şenol Güneş'in radarına girdi.

GELECEK SEZON DAHA YAKINDAN İZLEYECEKLER

Geçen sezon forvet hattında problem yaşayan, Negredo ve Vagner Love'dan istediğini alamayan Beşiktaş gelecek sezonlar için gözünü Fulya'ya çevirdi.

Futbol Planlama ve Geliştirme Direktörü Serkan Reçber ile U17 Teknik Direktörü Ozan Köprülü'nün raporları doğrultusunda A Takım için oynayabilecek potansiyele sahip olduğu belirlenen Oğuzhan Akgün'ün bu sezon U19 Takımı'yla takından takip edileceği öğrenildi. Hızı, top tekniği ve bitiriciliği ile öne çıkan Oğuzhan'ın gelecek sezon profesyonel sözleşme imzalaması bekleniyor.

Beşiktaş altyapısında forma giyen ve geçen sezon 21 maçta 24 gol atarak U17 Ligi gol kralı olan Oğuzhan Akgün, Şenol Güneş'in radarında..

U15 - 25 maç 25 gol

U16 - 13 maç 21 gol

U17 - 12 maç 10 gol

U17 Elit Lig - 21 maç 24 golhttps://t.co/VfHoltKioU pic.twitter.com/JcOr0Z01fW — Sabah Spor (@sabahspor1) 7 Temmuz 2018

SAĞ VE SOL KANATTA DA OYNAYABİLİYOR

Gelecek yıllarda A Takım oyuncusu olmasına kesin gözüyle bakılan Oğuzhan Akgün, çeşitli yaş gruplarında Milli Takım forması da giydi. Asıl mevkisi santrfor bölgesi olan Oğuzhan, sağ ve sol kanatta da hücuma yönelik oynayabiliyor.

İSTATİSTİKLERİ

Akademi Ligi U15 - 25 maç 25 gol

Akademi Ligi U16 - 13 maç 21 gol

Akademi Ligi U17 - 12 maç 10 gol

Elit Akademi Ligi U17 - 21 maç 24 gol