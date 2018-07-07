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kamp günlüğü

Giriş Tarihi: 7.7.2018
Beşiktaş kamp günlüğü
Jesus Q7'yi istiyor
'ın 8 milyon Euro bonservis bedeliyle Çin'e göndermeye hazırlandığı Quaresma'ya bir teklif de 'dan geldi. Al Hilal takımını çalıştıran Portekizli teknik adam , Quaresma'yı takımında görmek istediğini belirtti. Suudi kulübünün, Beşiktaş'a 10 milyon Euro bonservis bedeli, oyuncuya da 7 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi.

Andre Ayew iddiası
Beşiktaş'ın forvet arayışları ile ilgili son iddia Afrika'dan geldi. 'kickgh.com' isimli site, Kartal'ın 28 yaşındaki forvet oyuncusu Ayew'i kiralamak için kulübü Swansea ile anlaşmaya vardığını yazdı. Geçen sezon West Ham ve Swansea formalarıyla 36 maça çıkan Ayew, 6 gol ve 5 asistle oynadı.

Büyükelçi'den ziyaret
Slovakya'nın Samorin kasabasında kamp çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlıların antrenmanını Türkiye'nin Bratislava Büyükelçisi Aslıgül Üğdül de izledi. Teknik direktör ve oyuncular, antrenman sonrası Üğdül'e imzaladıkları yeni sezon formasını hediye etti.

'Gelecek beni bekliyor'
Slovakya'ya götürülmeyen ve sakatlığı nedeniyle İspanya'da tedavi gören Alvaro , sosyal medya hesabından bireysel antrenman yaparken çekilmiş fotoğrafını paylaşarak, "Gelecek beni bekliyor ve ben hazır olacağım" ifadelerini kullandı.
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Beşiktaş kamp günlüğü
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