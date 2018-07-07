Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Fenerbahçe, İstanbulspor karşısında! İşte Cocu'nun kafasındaki ilk 11...

, İstanbulspor karşısında! İşte Cocu'nun kafasındaki ilk 11...

bugün saat 19:00'da İstanbulspor'a karşı ilk hazırlık maçına çıkıyor. Yeni teknik direktörü ile sezonu açacak olan Fenerbahçe'de henüz transfer yok. Cocu da eldeki kadrodan ilk 11'ini belirledi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 7.7.2018 10:28 Güncelleme Tarihi: 7.7.2018 10:35
Fenerbahçe, İstanbulspor karşısında! İşte Cocu'nun kafasındaki ilk 11...

'de teknik direktör mevcut kadrodan ilk onbirini şekillendirdi. İşte Cocu'nun ilk olarak bugün oynanacak İstanbulspor hazırlık maçında deneyeceği 11'i ve oyun planı şu şekilde:

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe, İstanbulspor karşısında! İşte Cocu'nun kafasındaki ilk 11...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN