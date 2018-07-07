Fenerbahçe, İstanbulspor karşısında! İşte Cocu'nun kafasındaki ilk 11...
Fenerbahçe bugün saat 19:00'da İstanbulspor'a karşı ilk hazırlık maçına çıkıyor. Yeni teknik direktörü Phillip Cocu ile sezonu açacak olan Fenerbahçe'de henüz transfer yok. Cocu da eldeki kadrodan ilk 11'ini belirledi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 7.7.2018 10:28Güncelleme Tarihi: 7.7.2018 10:35
Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu mevcut kadrodan ilk onbirini şekillendirdi. İşte Cocu'nun ilk olarak bugün oynanacak İstanbulspor hazırlık maçında deneyeceği 11'i ve oyun planı şu şekilde: