Fenerbahçe'de kaleci bilmecesi

Transferde henüz resmi bir adım atmayan Fenerbahçe
'de en büyük bilinmezlik kalede yaşanıyor. Emektar kaptanı Volkan Demirel
ile devam edip etmeyeceği belirsiz olan Kanarya, Arsenal
'de 3. kaleci durumuna düşen David Ospina
ile temasta. Teklif sunulan Kolombiyalı file bekçisi, milli takımı ile Rusya'da görev aldığı için tatilde ve kararını 10-15 gün içinde verebileceğini bildirdi. Kameni'yi gözden çıkaran F.Bahçe, bir yandan da Altınordu'nun genç kalecisi Berke Özer'e talip oldu.
Bir sonraki satıştan pay ile kadroya katılması planlanan 18 yaşındaki oyuncuya gelecek açısından önemli bir proje gözüyle bakılıyor. Ücretinde indirime gitmeye hazır olan Volkan Demirel ise haber bekliyor. İstanbul'da olan 36 yaşındaki kaleci, 1 yıl daha F.Bahçe forması giymeyi hedefliyor. Volkan Demirel
YAŞ:................... 36
A TAKIM MAÇ: 538
A MİLLİ MAÇ:..... 62 David Ospina
YAŞ:...................29
A TAKIM MAÇ:.267
A MİLLİ MAÇ:...102 Berke Özer
YAŞ:..................18
A TAKIM MAÇ:....8
A MİLLİ MAÇ:.......- KOMBİNEDE 40 BİN REKORU
Yeni sezonu büyük bir heyecanla bekleyen Fenerbahçeli taraftarlar, kombine rekoru kırdı. Geçen sezon boş tribünlere oynayan sarılacivertlilerde, düne kadar satılan kombine sayısı 40 bini buldu. 2015- 16 sezonundaki 38 bin kombineyi geçen Fenerbahçe'de kombine kartları 1200 ila 10 bin 150 TL arasında değişen fiyatlarla satılıyor. ?WİLSHERE: AİLEMİ İKNA EDEMEDİM!
Wilshere, Fenerbahçe'ye kötü haberi verdi. Sportif Direktör Comolli'yi telefonla arayan İngiliz futbolcu, "Teklifiniz için çok teşekkür ederim. Aldığım en iyi teklifti... Ancak ailemi İngiltere dışına çıkmaya ikna edemedim. Maalesef önerinizi reddetmek zorundayım" dedi. İstanbul'a gelip kendisine ev bile bakan 26 yaşındaki futbolcunun West Ham'a imza atması bekleniyor. İLK SINAV
Comolli de idmanı yakından izledi. Fenerbahçe ilk sınavını bugün 19.00'da İstanbulspor'a karşı verecek.