Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Galatasaray'da 2 futbolcu kadro dışı bırakıldı!

'da 2 futbolcu kadro dışı bırakıldı!

'ın İsviçre kamp kadrosu belli oldu. ve kadroya dahil edilmedi. İki oyuncudan da kendilerine kulüp bulmaları istendi.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 7.7.2018 11:49 Güncelleme Tarihi: 7.7.2018 11:56
Galatasaray'da 2 futbolcu kadro dışı bırakıldı!

Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da başlayan , yurt dışı kampı için bugün İsviçre'nin Zürih kentine gitti. Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla Zürih'e giden lı futbolcular 'nda taraftarların fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmedi. Galatasaray 2018-2019 sezonu öncesi hazırlıklarını 16 Temmuz'a kadar Zürih'te gerçekleştirecek. Daha sonra Montrö'ye geçecek olan sarı-kırmızılılar 18 Temmuz'da PSV, 21 Temmuz'da ise Valencia ile mücadele edecek.

İŞTE KAMP KADROSU

Galatasaray Zürih'te ilk antrenmanını bu akşam TSİ 18:30'da gerçekleştirecek. Sarı-kırmızılı kafilede şu isimler yer aldı:

"Abdussamed Karnuçu, , Ahmet Sivri, , Boran Güngör, Berk Balaban, Celil Yüksel, Doğan Can Davas, , Fernando Reges, Garry Rodrigues, İsmail Çipe, Lionel Carole, Maicon Roque, Mariano Ferreira, Martin Linnes, Muğdat Çelik, , , , , Sofiane Feghouli, Yunus Akgün."

Fatih Terim, Uruguay-Fransa ve Belçika-Brezilya maçlarını izledi

DÜNYA KUPASI OYNAYANLAR İZİNLİ

FIFA Dünya Kupası'nda Fas Milli Takımı forması giydikten sonra turnuvanın ardından burnundan nefes almasını kolaylaştırmak üzere ameliyat geçiren Younes Belhanda ile Dünya Kupası'nda ülkeleri Uruguay ve Japonya'yı temsil eden ile Yuto Nagatomo, yeni sezon hazırlıkları için izinleri tamamlandıktan sonra takımdaki yerlerini alacak. Yurt dışında bulunan Bafetimbi Gomis ise kafileye İsviçre'de katılacak.

2 İSİM KADRO DIŞI!

Öte yandan sarı-kırmızılı kafilede ile yer almadı. İki oyuncunun da kendilerine kulüp bulmaları istendi.

"YENİ SEZON HAYIRLI OLSUN"

Zürih yolculuğu öncesi Atatürk Havalimanı'nda gazetecilere bir açıklama yapan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Tam takım değiliz daha eksiğimiz var. İnşallah orada tamamlayacağız. Hayırlı olsun tüm Galatasaraylılara. Bir haftadan fazla zamandır burada çalışıyoruz. Şimdi esas çalışmalarımız ve hazırlık maçlarımız için İsviçre'ye gidiyoruz. Tüm Galatasaraylılara tüm Türk futboluna hayırlı bir sezon olur" dedi.

Bir basın mensubunun transfer ile ilgili sorusu üzerine Terim şunları söyledi: "31 Ağustos'a kadar zamanımız var. Dünya kupası'nın bitmesi de önemli. Ondan sonra herkes çalışır herhalde."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'da 2 futbolcu kadro dışı bırakıldı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN