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İşçilerden Ronaldo isyanı

Giriş Tarihi: 7.7.2018
İşçilerden Ronaldo isyanı
'un Başkanı Andrea Agnelli'ye, hisselerinde pay sahibi olduğu araba üretim fabrikasının çalışanlarından Ronaldo i nedeniyle tepki var. Torino şehrindeki fabrikanın işçileri, maliyeti 300 milyon Euro'yu aşan transfer için bağlı bulundukları sendikaya şikayette bulundular ve "10 yıldır zam görmediğimiz gibi, zaman zaman ücretsiz zorunlu izne çıkartılıyoruz. Bu ortamda Ronaldo'ya harcanacak para büyük haksızlıktır. Rezalete hükümet el koymalı" açıklamasını yaptılar. Ronaldo'ya yılda 30 milyon Euro verileceği öğrenildi.
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İşçilerden Ronaldo isyanı
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