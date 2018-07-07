Sakatlıklar sıkıntı yarattı

Trabzonspor
'a Castillo'dan kötü haber geldi. Geçtiğimiz günlerde yapılan antrenmanda sakatlanan 26 yaşındaki sol kanat oyuncusuna sağ diz iç ve yan bağ yaralanması tanısı konuldu.
Teknik direktör Ünal Karaman
, bu gelişmenin ardından savunmanın yanı sıra kanatlara da takviye yapılmasını istedi. Bordo-mavililer, ikinci şoku Sosa'da yaşadı. Kampa geç katılan Arjantinli 10 numaranın sağ dizinde ödem tespit edildi. Tecrübeli futbolcunun tedbir amaçlı takımdan ayrı çalışacağı belirtildi. Sezon bittikten sonra kasığından ameliyat olan Burak Yılmaz'ın ise 10 gün sonra takımla çalışmaya başlayacağı bildirildi. ABDÜLKADİR'DEN MESSİ HAREKETLERİ
Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Trabzonspor'un antrenmanında Abdülkadir Ömür'ün idol olarak gördüğü Lionel Messi'nin hareketlerini yapması renkli görüntülerin yaşanmasına neden oldu. Abdülkadir yaklaşık iki yıl önce UEFA tarafından "Türk Messi" diye tanıtılmış, Guardian ise genç oyuncuyu "En iyi 60 yetenek" arasında göstermişti. U21 MAÇLARI AYNI SAHA VE SEYİRCİ ÖNÜNDE OYNANSIN
Kendi altyapısından yetiştirdiği futbolcularla geçmişte büyük başarılar ve şampiyonluklar yaşayan Trabzonspor, U21 maçlarının, lig karşılaşmalarından önce aynı saha ve seyirci önünde oynanması sistemine dönüş yapılması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu. Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, bu sistemin altyapıdaki oyuncular için ayrı bir motivasyon kaynağı olacağını belirtti.