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yeniden 'da

, son olarak 'nde forma giyen eski futbolcusu ile sözleşme imzaladı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 7.7.2018 11:53
Serdar Özkan yeniden Antalyaspor'da

takımlarındAntalyalyaspor, geçen sezon 'nde forma giyen 'ı renklerine bağladı.

Kulübünden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki futbolcuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Beşiktaş altyapısından yetişen Serdar Özkan, İstanbulspor, Akçaabat Sebatspor gibi takımlarda kiralık olarak oynamıştı. Serdar, daha sonra Beşiktaş ile geçirdiği 3 sezonun ardından kariyerinde sırasıyla Samsunspor, Galatasaray, Ankaragücü, Şanlıurfaspor, Elazığspor, Sivasspor, Eskişehirspor, spor ve Gençlerbirliği formaları giymişti.

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Serdar Özkan yeniden Antalyaspor'da
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