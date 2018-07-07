Serdar Özkan yeniden Antalyaspor'da

Spor Toto Süper Lig takımlarındAntalyalyaspor, geçen sezon Gençlerbirliği'nde forma giyen Serdar Özkan'ı renklerine bağladı.

Antalyaspor Kulübünden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki futbolcuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Beşiktaş altyapısından yetişen Serdar Özkan, İstanbulspor, Akçaabat Sebatspor gibi takımlarda kiralık olarak oynamıştı. Serdar, daha sonra Beşiktaş ile geçirdiği 3 sezonun ardından kariyerinde sırasıyla Samsunspor, Galatasaray, Ankaragücü, Şanlıurfaspor, Elazığspor, Sivasspor, Eskişehirspor, Antalyaspor ve Gençlerbirliği formaları giymişti.