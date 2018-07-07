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’da 61 numaralı formayı Abdülkadir Ömür giyecek

sor Teknik Direktörü Ünal Karaman ve takım arkadaşlarının ortak kararıyla bordo-mavili takımın genç yeteneklerinden biri olan Abdülkadir Ömür, yeni sezonda Trabzon’la özdeşleşmiş olan 61 numaralı formayı giyecek.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 7.7.2018 12:52
Trabzonspor’da 61 numaralı formayı Abdülkadir Ömür giyecek

Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'nın Lyubyana şehrindeki Kranj kasabasında sürdüren 'da, son olarak iki sezon önce 'nun giydiği 61 numaralı forma, Teknik Direktör Ünal Karaman ve oyuncuların ortak kararı sonrası yeni sezonda Abdülkadir Ömür'e verilecek. Takımda aile ortamı oluşturmaya çalışan Karaman, futbolcularla yaptığı toplantı sonrası bu yönde bir karar aldı.

Başta spor takım kaptanı ve , 61 numaralı forma için geçtiğimiz sezon 19 numarayı giyen Abdülkadir'in ismini ön plana çıkardı. Diğer futbolcuların da bunu onaylaması sonucu genç oyuncunun yeni sezonda giyeceği forma numarası da kesinleşmiş oldu. Bordo-mavililerin diğer bir genç yeteneği Yusuf Yazıcı ise 97 numaralı formayı giymeye devam edecek.

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Trabzonspor’da 61 numaralı formayı Abdülkadir Ömür giyecek
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