Trabzonspor’da 61 numaralı formayı Abdülkadir Ömür giyecek

Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'nın Lyubyana şehrindeki Kranj kasabasında sürdüren Trabzonspor'da, son olarak iki sezon önce Zeki Yavru'nun giydiği 61 numaralı forma, Teknik Direktör Ünal Karaman ve oyuncuların ortak kararı sonrası yeni sezonda Abdülkadir Ömür'e verilecek. Takımda aile ortamı oluşturmaya çalışan Karaman, futbolcularla yaptığı toplantı sonrası bu yönde bir karar aldı.

Başta Trabzonspor takım kaptanı Onur Recep Kıvrak ve Burak Yılmaz, 61 numaralı forma için geçtiğimiz sezon 19 numarayı giyen Abdülkadir'in ismini ön plana çıkardı. Diğer futbolcuların da bunu onaylaması sonucu genç oyuncunun yeni sezonda giyeceği forma numarası da kesinleşmiş oldu. Bordo-mavililerin diğer bir genç yeteneği Yusuf Yazıcı ise 97 numaralı formayı giymeye devam edecek.

Trabzonspor'da yeni sezonda 61 numaralı formayı Abdülkadir Ömür giyecek.



Abdülkadir: "Bu benim için büyük onur ve gururdur" pic.twitter.com/hKAY0sQoBS — Sabah Spor (@sabahspor1) July 7, 2018