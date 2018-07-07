Turgay Şener kabri başında anıldı

Türk futbolunun ve Galatasaray'ın efsane file bekçisi Turgay Şeren, vefatının ikinci yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Anma törenine Galatasaray Başkan Yardımcısı Murat Ece, Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Recevik, Turgay Şeren'in ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

Tören sonrası kulüp televizyonuna konuşan Murat Ece, "Ben 7 yaşındayken babam yönetim kurulundaydı ve hep kulübe, antrenmanlara giderdim. Turgay Ağabeyin, Metin Ağabeyin elinde büyüdüm diyebilirim. Allah rahmet eylesin. Türk sporuna çok büyük hizmetleri vardır. Ben onun kaleciliğini seyretme şansına sahip nesillerden biriyim. Allah gani gani rahmet eylesin" şeklinde konuştu.

Mahmut Recevik ise, "Turgay Şeren'i yaşım itibarıyla hiç seyredemedim. Ama kendisini Galatasaray kulübünden çok iyi tanıyorum. Berlin Panteri Allah rahmet eylesin. Galatasaray'a hizmet etmiş bütün değerli büyüklerimizin, sporcularımızın, kardeşlerimizin ruhları şad olsun" diye konuştu.

Turgay Şeren'in oğlu Emre Şeren de 2 senenin nasıl geçtiğini kendilerinin de bilmediğini söyleyerek, "Babam Galatasaray için de Türk futbolu için de bir değer haline gelmişti. Biz de onu bir şekilde devam ettirmeye çalışıyoruz. Onun verdiği şeyleri kendi çocuklarımıza aktararak devam ettirmeye çalışıyoruz" dedi.