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ilk hazırlık maçında berabere kaldı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren , Slovakya kampının 7. gününde oynadığı ilk hazırlık maçında BCF Siofok ile 1-1 berabere kaldı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 7.7.2018 21:08 Güncelleme Tarihi: 8.7.2018 01:55
Beşiktaş ilk hazırlık maçında berabere kaldı

, Slovakya kampının 7'nci gününde ilk hazırlık maçını yaptı.

Macaristan ekiplerinden BCF Siofok ile kamp yapılan otelin sahasında karşılaşan siyah beyazlılar, mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş'ın golünü atarken, BCF Siofok'un golü Csibra Daniel'den geldi.

GÜNEŞ'TEN İLK YARI 4-4-2, İKİNCİ YARI 4-2-3-1 DİZİLİŞİ

Teknik direktör , Siofok karşılaşmasına idmanlarda denediği 4-4-2 sistemi ile başladı.

Kalede Utku, geri dörtlüde - Fatih - Mitrovic - Caner, orta sahada Lens - Necip - Dorukhan - ve forvette Cyle Larin - Vagner Love ilk yarıda sahada yer aldı.

İlk yarıda takımın en etkili ismi Gökhan Töre olurken, Love, Dorukhan ve Larin'in istekli oyunu dikkat çekti. İlk yarının tek golü 30'uncu dakikada Vagner Love'dan geldi. Brezilyalı oyuncu, Gökhan Töre'nin sol kanattan ortasında yerden yaptığı vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.

Şenol Güneş ikinci yarıya oyuncu ve sistem değişiklikleri ile başladı. Babel, Medel, Tolgay, Oğuzhan, Mustafa ve Adriano; Gökhan Gönül, Caner, Necip, Gökhan Töre, Love ve Lens'in yerine oyuna girerken, diziliş de 4-2-3-1'e döndü. İlk devrede Necip ile beraber orta sahada oynayan Dorukhan Toköz, ikinci devre sağ beke geçti. Oyun içinde zaman zaman futbolcuların görev bölgelerini değiştiren Güneş, Fatih'i sağ bek, Oğuzhan'ı hem 8 hem 10 numara, Larin'i hem santrfor hem de sağ kanatta görme fırsatı buldu.

Mücadelenin 80'inci dakikasında BCF Siofok takımı Csibra Daniel ile beraberliği yakaladı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

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Beşiktaş ilk hazırlık maçında berabere kaldı
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