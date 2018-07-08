Fenerbahçe, Cocu'yla ilk sınavında kazanamadı

Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni teknik direktörü Phillip Cocu yönetiminde ilk hazırlık maçında Spor Toto 1. Lig ekibi İstanbulspor'la 1-1 berabere kaldı.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında çok fazla gol pozisyonu yakalayan Fenerbahçe, 45. dakikada Aatıf Chahechouhe'nin golüyle soyunma odasına 1-0 önde gitti.

İkinci yarıda 76. dakikada İstanbulspor, İbrahim Yılmaz'ın golüyle maça 1-1'lik eşitlik getirdi. Maç bu skorla sona erdi.

Hollandalı teknik direktör Cocu, takımını kalede Carlos Kameni, savunmada Mauricio Isla, Martin Skrtel, Josef de Souza, İsmail Köybaşı dörtlüsüyle sahaya çıkardı. Orta sahada Ozan Tufan, Eljif Elmas, Giuliano Victor de Paulo'yu oynatan Hollandalı teknik adam, kanatlarda ise Mathieu Valbuena ile Aatıf Chahechouhe'ye şans verdi. İleri uçta ise Roberto Soldado ilk 11'de forma giydi.

Maçın ikinci yarısında ise Fenerbahçe'de genç kaleci Tarık Çetin'in yanı sıra Roman Neustaedter, Alper Potuk, Oğuz Kağan Güçtekin, Ahmethan Köse, Serhat Kot, Samed Karakoç, Yiğithan Güveli ve Uygar Mert Zeybek ikinci yarıda oyuna dahil edildi.

Sahada doksanar dakika kalan isimler ise Fenerbahçe'de Eljif Elmas ve Giuliano oldu.

FENERBAHÇE'DE 7 EKSİK

Yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçını yapan Fenerbahçe'de 7 futbolcu çeşitli nedenlerden dolayı kadroya alınmadı.

Kasık fıtığı ameliyatından sonra tedavisi süren Mehmet Topal, antrenmanlardaki yüklemelere bağlı hafif ağrıları olan Şener Özbayraklı, Salih Uçan ve Hasan Ali Kaldırım, sabah antrenmanında bileği burkulan kaleci Erten Ersu ile kız kardeşinin düğününe katılan Mehmet Ekici, İstanbulspor maçında forma giymedi. Fas Milli Takımı'yla Rusya'daki FIFA Dünya Kupası'nda forma giyen Nabil Dirar'ın ise izni devam ediyor.

ALİ KOÇ'A BÜYÜK İLGİ

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, hazırlık maçında takımını yalnız bırakmazken, sarı-lacivertli taraftarların büyük ilgisiyle karşılaştı.

Maç��n başlamasına kısa bir süre kala stada gelen Koç'a, sarı-lacivertli taraftarlar büyük ilgi gösterdi. İlgi nedeniyle stadın içine girmekte zorlanan Koç, taraftarların fotoğraf çektirme isteklerini de kırmadı. Taraftarlar sık sık "Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon" tezahüratı yaptı.

Ali Koç'a kulübün başkan vekili Semih Özsoy ile sportif direktör Damien Comolli eşlik etti.

Kaptan Giuliano

Fenerbahçe'de hazırlık maçında sahaya kaptan olarak Brezilyalı futbolcu Giuliano'nun çıkması dikkati çekti. Geçen sezon takıma katılan Giuliano, sarı-lacivertli formayla ilk kez bu görevi üstlendi. Öte yandan, sarı-lacivertli takımda bazı futbolcuların yeni sezon formalarının numarası da değişti. Geçen sezon "99" numarayı giyen İspanyol santrfor Soldado, İstanbulspor karşılaşmasına "9" sırt numaralı formayla çıktı. Soldado'dan boşalan "99" numarayı ise Makedon futbolcu Eljif Elmas giydi.

UYGAR MERT ZEYBEK 2 YIL SONRA FORMA GİYDİ

Fenerbahçeli futbolcu Uygar Mert Zeybek, 2 yılı aşkın bir süre sonra bir müsabakada forma giydi. Uygar Mert, yaşadığı çapraz bağ sakatlıkları nedeniyle geride kalan 2 sezonda resmi ve hazırlık maçlarında oynayamamıştı. Sarı-lacivertlilerin 23 yaşındaki futbolcusu, son olarak 5 Mayıs 2016'da Konyaspor'la oynanan Ziraat Türkiye Kupası'nda sahaya çıkmıştı. Uygar, İstanbulspor maçının son 20 dakikasında forma giyerek hasretini sona erdirdi.

FATİH TEKKE'NİN İSTANBULSPOR'LA İLK MAÇI

İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke de takımıyla ilk maçına çıktı. Tekke, yeni takımıyla ilk sınavını Fenerbahçe karşısında verdi.