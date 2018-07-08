Trezeguet: Sonuna kadar Galatasaray'ı bekleyeceğim

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz
önceki gün basın toplantısında Trezeguet ismini birinci ağızdan doğrulamıştı. Kasımpaşa ile görüştüklerini açıklayan Cengiz, "Beklentimiz takas ve kiralık formülü"
demekle yetinmişti.
İşte SABAH Spor
farkıyla
Trezeguet transferindeki
son
durum:
1- Galatasaray'la 1.8 milyon Euro'dan 4 yıllık anlaşmaya varan Trezeguet, transferinin hemen bitmesi için tatilini yarıda kesip İstanbul
'a geldi.
2- İnter ve Fiorentina'dan resmi teklifler alan Mısırlı oyuncu, "Hayır"
yanıtını verdi. Kasımpaşa'da 875 bin Euro kazanan Trezeguet'ye İnter 1 milyon Euro önerdi.
3- Müslüman olan Trezeguet, İstanbul'da yaşamaktan çok mutlu ve Şampiyonlar Ligi'ni de düşünerek tercihini G.Saray'dan yana kullandı. Yakın çevresine "Transfer dönemi bitene kadar G.Saray'ı bekleyeceğim"
diyen Trezeguet, 5.9 milyon Euro olan bonservisi için Kasımpaşa'dan indirim bekliyor.
4- Kampa götürülmeyen Tolga Ciğerci
ve Tarık Çamdal
, takas olarak önerilecek.
Kasımpaşa kulübü bu takasa yanaşmazsa son çare olarak bonservis bedelinin uzun vadeli taksitlerle ödenmesi teklif edilecek.