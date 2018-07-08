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Trezeguet: Sonuna kadar Galatasaray'ı bekleyeceğim

Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa forması giyen Mısırlı yıldız Trezeguet, tatilini bitirip ’a geldi. İnter ve Fiorentina’nın tekliflerine sırt dönen Trezeguet, “Transferin sonuna dek Galatasaray’ı bekleyeceğim.” dedi

MEHMET ÖZCAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 8.7.2018
Trezeguet: Sonuna kadar Galatasaray'ı bekleyeceğim
Galatasaray Başkanı önceki gün basın toplantısında Trezeguet ismini birinci ağızdan doğrulamıştı. Kasımpaşa ile görüştüklerini açıklayan Cengiz, "Beklentimiz takas ve kiralık formülü" demekle yetinmişti.
İşte SABAH Spor farkıyla Trezeguet transferindeki son durum:
1- Galatasaray'la 1.8 milyon Euro'dan 4 yıllık anlaşmaya varan Trezeguet, transferinin hemen bitmesi için tatilini yarıda kesip 'a geldi.
2- İnter ve Fiorentina'dan resmi teklifler alan Mısırlı oyuncu, "Hayır" yanıtını verdi. Kasımpaşa'da 875 bin Euro kazanan Trezeguet'ye İnter 1 milyon Euro önerdi.
3- Müslüman olan Trezeguet, İstanbul'da yaşamaktan çok mutlu ve Şampiyonlar Ligi'ni de düşünerek tercihini G.Saray'dan yana kullandı. Yakın çevresine "Transfer dönemi bitene kadar G.Saray'ı bekleyeceğim" diyen Trezeguet, 5.9 milyon Euro olan bonservisi için Kasımpaşa'dan indirim bekliyor.
4- Kampa götürülmeyen ve , takas olarak önerilecek.
Kasımpaşa kulübü bu takasa yanaşmazsa son çare olarak bonservis bedelinin uzun vadeli taksitlerle ödenmesi teklif edilecek.
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Trezeguet: Sonuna kadar Galatasaray'ı bekleyeceğim
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