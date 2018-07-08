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coştu, fark arttı

, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Gyirmot FC Gyor ile oynadığı hazırlık maçından 4-1 üstün ayrıldı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 8.7.2018 22:08 Güncelleme Tarihi: 8.7.2018 22:12
Vagner Love coştu, Beşiktaş fark arttı

maça; Ersin Destanoğlu, Necip Uysal, Matej Mitrovic, Gary Medel, Caner Erkin, Tolgay Arslan, Oğuzhan Özyakup, Jeremain Lens, Ryan Babel, ve Cyle Larin on biriyle başladı. Utku Yuvakuran, Fatih Aksoy, Oğuzhan Aydoğan, Bülent Üçüncü, Mertcan Açıkgöz, Aras Özbiliz, Orkan Çınar ve Mustafa Pektemek maça yedek başladı.

Siyah-beyazlı takımı, 21. dakikada Vagner Love'un attığı golle 1-0 öne geçti. 40. dakikada Oğuzhan'ın ceza sahasında düşürülmesi sonucu kazandığımız penaltıyı Babel gole çeviremedi. İlk yarı 1-0 sona erdi.

Beşiktaş ikinci yarıya Medel ve Mitrovic yerine Mustafa ve Fatih değişiklikleriyle başladı. Oğuzhan Özyakup, 49. dakikada farkı ikiye çıkartan golü kaydetti. Sakatlanan Ersin Destanoğlu, 54. dakikada yerini Utku Yuvakuran'a bıraktı. 60. dakikada Larin'in yerine Orkan oyuna dahil oldu. 70. dakikada Vagner Love kendisinin ikinci takımın üçüncü golünü attı. 71. dakikada Vagner Love yerini Mertcan Açıkgöz'e bıraktı.

72. dakikada Ryan Babel, skoru 4-0 yapan golü kaydetti. 77. dakikada Oğuzhan Özyakup ve Tolgay Arslan'ın yerine Aras Özbiliz ve Bülent Üçüncü oyuna girdi. 83. dakikada Ryan Babel çıktı, Oğuzhan Aydoğan oyuna dahil oldu. 89. dakikada Gyirmot, farkı üçe indiren golü attı. Beşiktaş, mücadeleden 4-1 galip ayrıldı.

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Vagner Love coştu, Beşiktaş fark arttı
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