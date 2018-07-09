Ahmet Ağaoğlu: Burak’ı alacak para basılmadı

Trabzonspor
Başkanı Ahmet Ağaoğlu
, Slovenya kampında basının karşısına çıkarak mali yapı ve takımın durumu hakkında şu açıklamaları yaptı: Burak Yılmaz
'ı satın alacak parayı darphane henüz basmadı. Burak, bizim en değerli futbolcularımızdan bir tanesi.
Çok iyi bir yönetim kurulumuz var. 3 ayda ekonomik sıkıntıları geride bıraktık.
Tüm oyuncular tarafından kulübe ihtarname çekildi. Ödemeleri yaptık. Ödemeye devam edeceğiz. Bizim oyuncularımıza gerçekten talip olan varsa adres Trabzonspor Kulübü'dür.
Borcumuz 1 Milyar TL'yi aştı ancak biz buna rağmen hep yarışın içerisinde olacağız. Trabzonspor'un arması her zaman ilk 4'te olur.
Geçen sezon hakem hatalarından canımız yandı ancak kendi hatalarımızdan daha çok canımız yandı. 'VAR', Türk futbolu için önemli bir gelişme.
Transferde bir oyuncuya talip oluyoruz, karşımıza 10 tane menajer çıkıyor. Transfer basına sızınca maliyet hemen 2-3 katına çıkıyor. Bunu 2-3 oyuncuda yaşadık.