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'ın istediği o yıldızdan flaş açıklama "'la görüştük..."

Gelecek sezona iddialı bir kadroyla girmek amacıyla transfer girişimlerini hızlandıran ’ın bir süredir peşinden koştuğu yıldızdan Beşiktaş Başkanı 'la yaptıkları görüşmeye ilişkin flaş bir açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 9.7.2018 19:40 Güncelleme Tarihi: 9.7.2018 19:40
Beşiktaş'ın istediği o yıldızdan flaş açıklama Fikret Orman'la görüştük...

Spor Toto Süper Lig ekibi 'ta yeni sezonun transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Siyah beyazlı ekibin uzun süredir gündeminde olan Brezilyalı yıldız transfer konusunda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Beşiktaş'ın istediği o yıldızdan flaş açıklama "Fikret Orman'la görüştük..."
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