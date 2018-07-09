Bursasporlu Badji: "VAR polemik yaratan bir sistem"

Badji, "Bursaspor futbol tarihinde iyi bir yeri olan büyük bir kulüp sadece son sezonlarda seviyeyi arttırmak lazım iyi bir sezon geçirmek için. İşleri yoluna koymak için hem ben hem de yöneticilerin çok çalışması çok çaba sarf etmesi gerekli" dedi.

VAR Sistemi için de Badji, "Şu an çok fazla polemik yaratan bir sistem, kimisi video kaydı ile maç kazandığı için sevinirken kimisi kaybettiği için üzülüyor. Açıkçası ben bu işin doğal kalmasından yanayım" açıklamasını yaptı.

Bursaspor'un yeni transferlerinden Stephane Badji kulüp televizyonuna konuştu. Öncelikli hedeflerinin burada iyi bir kamp geçirmek olduğunu belirten tecrübeli oyuncu, "İyi bir çalışma halindeyiz ve disiplinli bir grup gördüm burada hem taraftarlarımızın hem yöneticilerimizin desteği ile iyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum; çünkü Bursaspor futbol tarihinde iyi bir yeri olan büyük bir kulüp sadece son sezonlarda seviyeyi arttırmak lazım iyi bir sezon geçirmek için. İşleri yoluna koymak için hem ben hem de yöneticilerin çok çalışması çok çaba sarf etmesi gerekli. Şuan herkes mutludur diye tahmin ediyorum, çünkü yeşil beyazlı formayı giydiğim için ben de mutluyum" ifadelerini kullandı.

"GENİŞ BİR KADROMUZ VAR

Türkiye'de 3'üncü sezonunu geçireceğini söyleyen Badji, "Geçtiğimiz sezonlar kulüp için zor geçti ama ben önümüzdeki sezonla birlikte zor zamanların geride kalacağını düşünüyorum. Burada çok önemli oyuncular var henüz bir maç oynamadım bir fikir belirtmenin doğru olmadığını düşünüyorum ama burada derinliği olan bir kadro gördüm. Bir takımı takım yapan güçlü kılan da budur; çünkü derinliğe sahip olan bir takım olmasıdır. Bir de eğer biri oynayamayacak durumda olursa diğeri hemen onun yerine geçecek şekilde bir kadromuz var şuan ve bu da gerçekten önemli" diye konuştu.

"VAR POLEMİK YARATAN BİR SİSTEM"

Video Hakem Sistemi'ne ilişkin de konuşan Badji, "Video hakem sisteminin iyi yanları olduğu gibi kötü yanları da var. Hakemler de bir insan hatalar yapabiliyor. Bu sistemle birlikte yanlış verdiği bir kararı daha sonradan değiştirme şansına sahip oldu, bir oyuncu olarak ben futbolun sadece sahadaki kısmıyla ilgileniyorum. Benim için futbol sahadadır, saha dışındaki şeylerle çok fazla ilgilenmemeye çalışıyorum. Sadece futbolu sahada yaşamaya çalışıyorum. Ben de doğal kalmasından yanayım şuan çok fazla polemik yaratan bir sistem, kimisi video kaydı ile maç kazandığı için sevinirken kimisi kaybettiği için üzülüyor. Açıkçası ben bu işin doğal kalmasından yanayım" açıklamasını yaptı.

"LİG ÇOK UZUN"

Son olarak taraftarlara ise kendisini güzel karşıladıkları için teşekkür eden deneyimli oyuncu, "Onları mutlu etmek için en iyisini vereceğime söz veriyorum. Sabırlı olmalarını istiyorum çünkü lig çok uzun. Kaybetsek de kazansak da arkamızda olmalarını istiyorum, böyle bir taraftar görmek oyuncuları mutlu ediyor. Biz de bazen maç kaybedebiliriz. Önemli olan nasıl kaybettiğiniz. "Maçtan sonra kaybettik ama elimizden geleni yaptık" diyebilirsiniz. Onlara bu mesajı vermek istiyorum ne olursa olsun takımın arkasında dursunlar çünkü lig çok uzun" ifadelerini kullandı.