Fatih Terim: Transfere ihtiyaç var

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, İsviçre kampında basınla sohbet etti. Önce takımın son durumu hakkında bilgi veren Terim, Florya'da bırakılan Tolga Ciğerci'nin durumundan Denayer'in transferine kadar birçok konuya açıklık getirdi:

İstanbul'da fiziksel çalışmalar yaptık. İsviçre kampında teknik ve taktik üzerinde duracağız. Üç hazırlık maçı yapıp 21 Temmuz'da İstanbul'a döneceğiz ve 5 Ağustos'taki Süper Kupa'ya kadar iki hazırlık maçı daha oynayabiliriz.

Nagatomo'ya 21 Temmuz'a kadar izin verdim, Muslera'ya ise daha fazla izin vereceğiz. Hepsi 5 Ağustos'taki Süper Kupa maçına yetişecek.



TOLGA EN KRİTİK 5 HAFTADA YOKTU

Tarık ve Eray'a başka takımda oynamaları gerektiğini söyledik. Kazancınız ne kadar fazla olursa olsun, oynamanın hazzını vermez. Genç isimlerin, kendilerini ispat etmeleri gerek.

Oyunculara kızma lüksümüz yok. Umarım (Tolga Ciğerci) bir an önce iyileşir ancak geçen sezon en kritik 5 haftada olmadığı bir gerçek. Sağlığına kavuşsun, biz de sonra karar veririz.

Muğdat Çelik'in sorunu yok, takıma adapte oluyor. Mevcut kadromuzu korumak istedik. Donk'un sözleşmesi yenilendi. Kritik nokta, kiralık olan Nagatomo ve Denayer'di. Nagatomo'yu hallettik, Denayer de inşallah olur.

Ekonomik olarak, gücümüzün yettiğince transfer yapmaya çalışacağız. Bazı yerlere ihtiyaç var. 31 Ağustos'a kadar her şey olur. Her takımda olduğu gibi bizde de gelmeler-gitmeler olabilir.

İSVİÇRE'DE TARAFTARA YASAK!

Zürih'teki idmanlar güvenlik nedeniyle taraftara kapalı. Polis idmanlara taraftar al-ı nırsa ağır para cezası vereceğini bildirdi. Yine de dün stada gelen gurbetçiler, kale arkasını kapatan tenteleri kaldırarak Terim ve takıma seslerini duyurmaya çalıştı. Terim de, "Sizi dışarıda bırakır mıyız? Yaptırımlar böyle'' derken oyuncular, taraftarların imza ve fotoğraf isteğini geri çevirmedi.

Fatih Terim, sarı-kırmızılı camiaya 44 yıl önce attığı ilk imzayı unutmadı. Adana Demirspor'dan G.Saray'a transfer olan Terim, Metin Oktay'ın da yer aldığı imza fotoğrafını paylaşarak, "Biz imzayı 74'te gönlümüze attık. Aradan geçen 44 yılda gözüme yansıyan heyecan ve gurur hiç değişmedi" notunu ekledi.