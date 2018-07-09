Milli takımı bıraksın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'la çektirdiği fotoğraf sonrası Almanlar tarafından hedef tahtasına konan Mesut Özil
'e babası Mustafa Özil'den destek geldi. Alman Bild gazetesinin pazar ekine açıklamalarda bulunan baba Özil şunları söyledi: "Alman Milli Takımı menajeri Bierhoff'un yaptığı açıklamalar şaka gibiydi.
Sadece kendi k….. kurtarmak istiyordu. Hem o hem Löw hem de Federasyon Başkanı Reinhard Grindel bu olayı çözümlemek için hiçbir şey yapmadı. Ben, Erdoğan ile fotoğraf çektirmesinin kötü bir fikir olduğunu kabul etmiyorum. Herkes bu hareketin siyasi bir anlam içermediğini anlamalı.
Erdoğan gibi önemli bir adam sizi davet ettiğinde nezaketen kabul edersiniz. Merkel
ile de kaç kez fotoğraf çektirdi. Mesut hayal kırıklığı yaşıyor. Maalesef Almanya
'da Türklere karşı ön yargılı insanlar var. Onun yerinde olsam milli takım
ı bırakırım."
Baba Özil, "Ailem 50 yıldır Almanya'da yaşıyor. Mesut yüzde 80 Alman, yüzde 20 Türk. Zaten o yüzden Alman Milli Takımı'nı seçti" dedi.