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ı bıraksın

Baba Özil, Almanların oğluna yaptığı eleştirilere tepki gösterip, tavrını ortaya koydu: "Erdoğan gibi önemli bir adam, sizi davet ettiğinde nezaketen gitmeniz normal bir durum... ile de kaç kez fotoğraf çektirdi. Mesut hayal kırıklığı yaşıyor. Onun yerinde olsam Alman ı'nı bırakırım"

Giriş Tarihi: 9.7.2018
Milli takımı bıraksın
Cumhurbaşkanı 'la çektirdiği fotoğraf sonrası Almanlar tarafından hedef tahtasına konan 'e babası Mustafa Özil'den destek geldi. Alman Bild gazetesinin pazar ekine açıklamalarda bulunan baba Özil şunları söyledi: "Alman Milli Takımı menajeri Bierhoff'un yaptığı açıklamalar şaka gibiydi. Sadece kendi k….. kurtarmak istiyordu. Hem o hem Löw hem de Federasyon Başkanı Reinhard Grindel bu olayı çözümlemek için hiçbir şey yapmadı. Ben, Erdoğan ile fotoğraf çektirmesinin kötü bir fikir olduğunu kabul etmiyorum. Herkes bu hareketin siyasi bir anlam içermediğini anlamalı. Erdoğan gibi önemli bir adam sizi davet ettiğinde nezaketen kabul edersiniz. ile de kaç kez fotoğraf çektirdi. Mesut hayal kırıklığı yaşıyor. Maalesef 'da Türklere karşı ön yargılı insanlar var. Onun yerinde olsam ı bırakırım."

Baba Özil, "Ailem 50 yıldır Almanya'da yaşıyor. Mesut yüzde 80 Alman, yüzde 20 Türk. Zaten o yüzden Alman Milli Takımı'nı seçti" dedi.
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Milli takımı bıraksın
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