1. Lig fikstürü belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da yer alan idari merkezinde gerçekleştirilen fikstür çekimine, TFF Yönetim Kurulu üyeleri Ali Düşmez, Erhan Kamışlı, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ve TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri katıldı.
Planlamaya göre 1. Lig'de 2018-2019 sezonu, 10, 11, 12 ve 13 Ağustos 2018 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlarken, 23 Aralık 2018'de ilk yarı sona erecek. Sezon, 18 Ocak 2019'da başlayacak ikinci yarı sonrası, 19 Mayıs 2019 tarihinde oynanacak müsabakalarla tamamlanacak.
İLK HAFTANIN PROGRAMI
Spor Toto 1. Lig'de ilk haftanın maç programı şöyle:
Denizlispor-Gazişehir Gaziantep
Gençlerbirliği-Hatayspor
Balıkesirspor Baltok-Altınordu
Kardemir Karabükspor-Adana Demirspor
Giresunspor-Eskişehirspor
Boluspor-Osmanlıspor
Adanaspor-Tetiş Yapı Elazığspor
Altay-Ümraniyespor
İstanbulspor-Afjet Afyonspor