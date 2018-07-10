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belli oldu

Spor Toto 1. Lig'de 2018-2019 futbol sezonunun ü çekildi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 10.7.2018 15:57 Güncelleme Tarihi: 10.7.2018 16:08
1. Lig fikstürü belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da yer alan idari merkezinde gerçekleştirilen çekimine, TFF Yönetim Kurulu üyeleri Ali Düşmez, Erhan Kamışlı, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ve TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri katıldı.

Planlamaya göre 1. Lig'de 2018-2019 sezonu, 10, 11, 12 ve 13 Ağustos 2018 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlarken, 23 Aralık 2018'de ilk yarı sona erecek. Sezon, 18 Ocak 2019'da başlayacak ikinci yarı sonrası, 19 Mayıs 2019 tarihinde oynanacak müsabakalarla tamamlanacak.

İLK HAFTANIN PROGRAMI

Spor Toto 1. Lig'de ilk haftanın maç programı şöyle:

Denizlispor-Gazişehir Gaziantep

Gençlerbirliği-Hatayspor

Balıkesirspor Baltok-Altınordu

Kardemir Karabükspor-Adana Demirspor

Giresunspor-Eskişehirspor

Boluspor-Osmanlıspor

Adanaspor-Tetiş Yapı Elazığspor

Altay-Ümraniyespor

İstanbulspor-Afjet Afyonspor

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