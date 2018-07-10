Abdurrahim Albayrak açıkladı, Galatasaray o transferi gerçekleştirdi
Galatasaray Başkan Yardımcısı Abdurrahim Albayrak, transfer çalışmaları kapsamında Henry Onyekuru’nun ardından bir transferin daha tamamlandığının müjdesini verdi.
Giriş Tarihi: 11.7.2018 00:56Güncelleme Tarihi: 11.7.2018 00:57
Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı kırmızılı ekip bir transferi daha tamamladı. Müjdeyi Galatasaray Başkan Yardımcısı Abdurrahim Albayrak verdi.