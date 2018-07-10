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'tan açıklaması! Ndiaye, Trezeguet...

Başkan Yardımcısı çalışmaları hakkında flaş açıklamalar yaptı. İşte Abdurrahim Albayrak'ın sözleri...

Giriş Tarihi: 10.7.2018 17:11 Güncelleme Tarihi: 10.7.2018 17:27
Abdurrahim Albayrak'tan transfer açıklaması! Ndiaye, Trezeguet...

Galatasaray Başkan Yardımcısı Abdurrahim Albayrak, İsviçre'de devam eden kamp çalışmaları sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"İKİ TRANSFER DAHA YAPACAĞIZ"

çalışmalarının sürdüğünü söyleyen , "Kiralama yöntemi ile birlikte UEFA'nın verdiği talimatların içinde kalacağız. Dışına çıkmayacağız. Muhakkak transfer yapacağız. En az 2 tane daha yapacağız." diyerek sarı-kırmızılı camiaya mesaj yolladı.

"TARIK ÇAMDAL AYRILACAK"

'ın ayrılacağını hatırlatan Abdurrahim Albayrak, "Tarık Çamdal ile dostça ayrılacağız. Onun bir suçu yok, zamanında yüksek paralara transfer edilmiş, o da bunun altında ezilmiş. Umarım kendisi Türk futboluna hizmet eder." dedi.

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"BADOU NDIAYE ÇOK PİŞMAN"

Badou Ndiaye'nin 'a dönmek istemesiyle ilgili konuşan Abdurrahim Albayrak, "Ndiaye gittiğine çok pişman. O da onun kaderi diyelim. Bazen bu tip ayrılıklar da iyi oluyor. Kulübün değerini anlıyorlar." ifadelerini kullandı.

"TREZEGUET'Yİ ALMAK İSTİYORUZ"

'da i transfer etmek istediklerini vurgulayan sarı-kırmızılı yönetici, "Trezeguet hala gündemde. Konuşuyorum, formüller arıyorum. Kasımpaşa'da çok değerli ağabeyim Turgay Ciner var. Onu da Galatasaray'a kazandırmak için elimizden geleni yapacağız." şeklinde konuştu.

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"EREN İÇİN TRABZONSPOR'DAN TEKLİF YOK"

'un 'a gitme ihtimaliyle ilgili çıkan haberleri de yalanlayn Albayrak, "Eren Derdiyok için Trabzonspor'dan bir teklif gelmedi. Bizim çok değerli bir oyuncumuzdur." diyerek sözlerini noktaladı.

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Abdurrahim Albayrak'tan transfer açıklaması! Ndiaye, Trezeguet...
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