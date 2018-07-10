Ahmet Ağaoğlu'ndan Ünal Karaman'a övgü

Geçtiğimiz günlerde Trabzonspor'un Slovenya kampını bir günlüğüne ziyaret edip teknik heyet ve futbolcularla görüşen Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kamptan moralli ayrılırken, Teknik Direktör Ünal Karaman'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. Takımın kamp yaptığı otel ve tesislerine kadar her alanını yakından görüp, teknik heyet ve futbolcuların çalışma isteğini ve arzusunu gözlemleyen Ağaoğlu, kampta takıma eşlik eden iki yönetici Özer Bayraktar ve Lokman Sadıklar'dan da olumlu referanslar aldı.



"TAKIMA TRABZONSPOR RUHUNU YANSITIYOR"

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Ünal Karaman'ın, bordo-mavili formayı giydiği dönemde o formanın ruhunu taşıyan önemli oyunculardan biri olduğunu vurgulayarak, şimdi de o ruhu takıma yansıtmaya çalıştığını belirtti. Karaman'ın takım üzerinde önemli bir etki kurduğunu ve oyuncuların kendisine büyük bir saygı gösterdiğini ifade eden Ağaoğlu, bütün yorgunluğa rağmen bunun da çalışma ortamını zevkli hale getirdiğini belirtti.

Ağaoğlu, Teknik Direktör Ünal Karaman'ın, Trabzonspor'u en iyi bilen isimlerden biri olduğunu, kulübün karakter yapısını benimsemiş ve hiçbir zaman parayı telaffuz etmediğini söyleyerek, kendini tamamen işine adamış durumda olduğunu ifade etti.



"TRABZONSPOR ÖRNEK BİR KULÜP OLACAK"

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yeniden yapılanmaya giden bordo-mavili kulübün örnek alınacak işlere imza attığını da belirterek, yapılan çalışmalarla birlikte yeni tüzükle beraber bu süreci başlattıklarını söyledi.