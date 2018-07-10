Beşiktaş'ın istediği o yıldızdan flaş açıklama "Fikret Orman'la görüştük..."

Gelecek sezona iddialı bir kadroyla girmek amacıyla transfer girişimlerini hızlandıran Beşiktaş’ın bir süredir peşinden koştuğu yıldızdan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'la yaptıkları görüşmeye ilişkin flaş bir açıklama geldi.
Giriş Tarihi: 9.7.2018 19:40Güncelleme Tarihi: 10.7.2018 02:20
Spor Toto Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta yeni sezonun transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Siyah beyazlı ekibin uzun süredir gündeminde olan Brezilyalı yıldız transfer konusunda çarpıcı açıklamalarda bulundu.