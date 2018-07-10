Boris Rapaic'e, Phillip Cocu’dan davet

Yeni dönemde altyapıyı daha etkin bir şekilde kullanma parolasıyla yola çıkan Fenerbahçe
yönetimi, ilk takviyesini de 21 yaş altı takımından yapacak. Soldado'nun elini kırması nedeniyle forvetteki sıkıntısı iyice artan
Cocu, takımın eski yıldızlarından Milan Rapaic'in oğlu olan ve alt takımda forma giyen Boris'i, A Takım'a davet etti. Fenerbahçe altyapısında geçen sezon forma giydiği 13 maçta attığı 10 golle dikkat çeken
genç yıldız, İtalya'dan gelen teklifleri geri çevirdi. 20 yaşındaki oyuncu, takım İsviçre kampından döndükten sonra A Takım'la çalışmalara başlayacak.