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, ve transferini yorumladı

Sportif Direktörü , Spor Toto 1. Lig ekibi Altınordu'nun genç yetenekleri ve 'nın transferini değerlendirdi. Comolli genç futbolcular için, "Sadece yetenekli değil, inanılmaz bir karaktere, çalışma azmine ve futbol tutkusuna sahipler." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 10.7.2018 23:36 Güncelleme Tarihi: 10.7.2018 23:53
Damien Comolli, Berke Özer ve Barış Alıcı transferini yorumladı

Sportif Direktörümüz , Kulübümüzün, Altınordu'dan kadrosuna kattığı genç futbolcular ve ile ilgili Televizyonu'na açıklamalarda bulundu.

Berke ve Barış gibi iki önemli ismi, Fenerbahçe camiasına kazandırdıkları için mutlu olduğunu ifade eden Sportif Direktörümüz Damien Comolli, "Berke ve Barış, birbirinden farklı pozisyonlarda oynuyorlar. Onları ilk gördüğüm andan itibaren çok etkilendim; çünkü sadece yetenekli değil, inanılmaz bir karaktere, çalışma azmine ve futbol tutkusuna sahipler. Aynı zamanda Türk milli takımında da oynuyorlar ve bu anlamda yaşlarına göre tecrübeli isimler. Onları, kadromuza kattığımız için çok mutluyuz." dedi.

Sportif Direktörümüz Damien Comolli, sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Bildiğiniz gibi Başkanımız seçim kampanyasında da, genç oyunculardan ve kadronun gençleştirilmesinin ne kadar önemli olduğundan bahsetmişti. Biz de, bugün bunu göstermiş bulunmaktayız. Bu transferler günübirlik yapılmış transferler değil, biz Başkanımızla seçimden aylar öncesinden bu isimler üzerinde durduk. Felsefemize ve istediğimiz projeye uygun isimlerdi."

Berke Özer ve Barış Alıcı resmen Fenerbahçe'de
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Damien Comolli, Berke Özer ve Barış Alıcı transferini yorumladı
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