Damien Comolli, Berke Özer ve Barış Alıcı transferini yorumladı

Sportif Direktörümüz Damien Comolli, Kulübümüzün, Altınordu'dan kadrosuna kattığı genç futbolcular Berke Özer ve Barış Alıcı ile ilgili Fenerbahçe Televizyonu'na açıklamalarda bulundu.

Berke ve Barış gibi iki önemli ismi, Fenerbahçe camiasına kazandırdıkları için mutlu olduğunu ifade eden Sportif Direktörümüz Damien Comolli, "Berke ve Barış, birbirinden farklı pozisyonlarda oynuyorlar. Onları ilk gördüğüm andan itibaren çok etkilendim; çünkü sadece yetenekli değil, inanılmaz bir karaktere, çalışma azmine ve futbol tutkusuna sahipler. Aynı zamanda Türk milli takımında da oynuyorlar ve bu anlamda yaşlarına göre tecrübeli isimler. Onları, kadromuza kattığımız için çok mutluyuz." dedi.

Sportif Direktörümüz Damien Comolli, sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Bildiğiniz gibi Başkanımız seçim kampanyasında da, genç oyunculardan ve kadronun gençleştirilmesinin ne kadar önemli olduğundan bahsetmişti. Biz de, bugün bunu göstermiş bulunmaktayız. Bu transferler günübirlik yapılmış transferler değil, biz Başkanımızla seçimden aylar öncesinden bu isimler üzerinde durduk. Felsefemize ve istediğimiz projeye uygun isimlerdi."