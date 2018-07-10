Fatih Terim: Birini satıyor diğerini alıyorsak...

Fatih Terim
, İsviçre kampında transferlerde önemli mesajlar verirken, satılacak oyuncular olduğunun da işaretini verdi. İşte satır başları: Onyekuru'nun maliyeti oldukça makul. Satmadan, bonservisle oyuncu alamıyoruz. Doğru bir şey yaptığımıza inanıyorum.
İyi bir takım oluşturmak zorundayız. Taraftarlarımız merak etmesin. Gerekli yerlere, gerekli şeyleri düşünüyoruz. Nasipse alacağız.
İşin gelirini, giderini doğru yöneten bir spor aklı oluşturmak zorundayız. Eğer birini satıyor ve diğerini alıyorsak, muhakkak bir bildiğimiz vardır. Mevcut kadroyu korumak istiyoruz ama sürprizler olabilir. Galatasaray sürprizleri sever.
Türk kaleci baktığımız doğrudur. Kesemize uygun bulursak alırız.