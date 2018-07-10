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, ile anlaştı

Japonya kulübü , Atletico Madrid'den ayrılan İspanyol futbolcu 'i etti.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 10.7.2018 11:59 Güncelleme Tarihi: 10.7.2018 12:00
Fernando Torres, Sagan Tosu ile anlaştı

Japonya ekibi , Atletico Madrid'den ayrılan İspanyol golcü futbolcu 'i renklerine bağladı.

Sagan Tosu Kulübü, Atletico Madrid'deki kontratı sona eren 34 yaşındaki Fernando Torres ile sözleşme imzalandığını duyurdu. Torres'in yeni kulübünde 9 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

Altyapısından yetiştiği Atletico Madrid'de 2002-2007 yıllarında forma giymesinin ardından İngiltere temsilcisi Liverpool'a olan Torres, Chelsea (2011-2014) ve Milan (2014) maceralarından sonra 2015'te İspanya kulübüne dönmüştü.

Torres, Atletico Madrid formasıyla geçen sezon 45 karşılaşmada 10 gol attı.

Öte yandan Torres, Barcelona'dan ayrılarak Vissel Kobe ile anlaşan Andres Iniesta'dan sonra İspanya'dan Japonya'ya giden diğer bir isim oldu.

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Fernando Torres, Sagan Tosu ile anlaştı
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