Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Fransa, tarihinde üçüncü kez Dünya Kupası finalinde

, tarihinde üçüncü kez Dünya Kupası finalinde

yarı final maçında 'yı 1-0'la mağlup eden , tarihinde üçüncü kez şampiyonada finale adını yazdırdı

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 10.7.2018 23:22 Güncelleme Tarihi: 10.7.2018 23:23
Fransa, tarihinde üçüncü kez Dünya Kupası finalinde

2018 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde 'yı 1-0 mağlup ederek adını finale yazdıran , tarihinde 3. kez bu başarıyı yakaladı.

Fransızlar, 1998'de ev sahipliğini yaptığı Dünya Kupası'nda ilk kez finale yükselmiş ve Brezilya'yı 3-0 mağlup ederek tarihindeki ilk ve tek şampiyonluğunu elde etmişti.

Almanya'da 2006'da düzenlenen Dünya Kupası'nda ikinci final başarısını yakalayan Fransa, penaltı atışları sonucunda İtalya'ya kupayı kaybetmişti.

Fransa, yarın Hırvatistan ile İngiltere arasında oynanacak yarı finali kazanan takımla başkent Moskova'daki Luzhniki Stadı'nda 15 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek finalde karşı karşıya gelecek.

KARŞILAŞMAYI MACRON VE PHİLİPPE DE İZLEDİ

Fransa ile Belçika arasında oynanan karşılaşmayı iki ülkenin devlet kademesindeki önemli isimleri de takip etti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Belçika Kralı Philippe, FIFA Başkanı Gianni Infantino ile tribündeki yerini aldı. Kral Philippe, Fransa'nın Umtiti ile bulduğu golden sonra Macron'u tebrik etti. Saint Petersburg Stadı'nda oynanan yarı final mücadelesini 64 bini aşkın seyircinin izlediği açıklandı.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş da listede, işte sosyal medyanın devleri
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Fransa, tarihinde üçüncü kez Dünya Kupası finalinde
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN