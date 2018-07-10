İşte Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid ve taraftarlara yazdığı veda mektubunun tam metni

Seri A ekibi Juventus, Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'yu 100 milyon Euro karşılığında renklerine bağladı. 33 yaşındaki Portekizli yıldız transferin resmileşmesi üzerine Real Madrid kulübü ve taraftarları için veda mektubu yazdı. 9 yıl boyunca kulüpte yaşadığı geçirdiği her anın harika olduğunu belirtirken taraftarlardan övgüyle bahsetti.

İşte Cristiano Ronaldo'nun veda mektubunun tam metni...

"Real Madrid'de ve Madrid şehrinde geçirdiğim yıllar, büyük olasılıkla hayatımın en mutlu yıllarıydı.

Bu kulüp, bu taraftarlar ve bu şehre minnettarım. Bana gösterdikleri sevgi ve şefkat için onlara sadece teşekkür edebilirim.

Ancak, kariyerimde yeni bir döneme girme zamanımın geldiğini hissediyorum ve bu nedenle kulüpten transferimi kabul etmelerini istedim. Bu şekilde hissediyorum ve herkesten, özellikle hayranlarımdan, bunu anlamalarını rica ediyorum.

Harika bir dokuz yıldı. Benim için duygusal ama bir o kadar da zordu çünkü Real Madrid, hedefleri yüksek ve üst seviyede olan bir takım ancak gayet iyi biliyorum ki burada futboldan aldığım eşsiz keyfi asla unutmayacağım.

Sahada ve soyunma odasında muhteşem takım arkadaşlarına sahip oldum. İnanılmaz taraftarların sıcaklığını hep hissettim ve onlarla üst üste 3 kez olmak üzere 5 sezonda 4 Şampiyonlar Ligi zaferi yaşadık; bireysel seviyede ise 4 kez Ballon d'or ve 3 kez Altın Ayakkabı kazanma zevkini yaşadım. Bunların hepsi, bu olağanüstü kulüpte oldu.

Real Madrid benim ve ailemin kalbini fethetti ve bu nedenle, her zamankinden daha fazla, bu kulübe, başkana, yöneticilere, takım arkadaşlarıma, teknik ekibe, doktorlara, fizyoterapistlere ve kulüpte çalışan herkese teşekkür etmek istiyorum.

Taraftarlarımıza ve İspanya futboluna da bir kez daha sonsuz teşekkür ediyorum. Bu heyecan dolu dokuz yılda harika oyunculara karşı oynadım. Onların her birine saygılarımı sunuyorum.

Çok düşündüm ve yeni bir aşamaya geçme zamanımın geldiğini biliyorum. Ayrılıyorum ama bu formayı her zaman hissedeceğim. Bu arma ve Bernabeu benimle birlikte olacak, nerede olduğum önemli değil.

Herkese teşekkürler ve ilk kez 9 yıl önce söylediğim gibi: Hala Madrid!"